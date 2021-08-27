/647456/زعيم-الأغلبية-ينعي-حمدي-الكنيسي--صاحب-تاريخ-حافل-بالإنجازات

نعي زعيم الأغلبية المهندس اشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الإعلامي حمدي الكنيسي،مؤكدا انه واحدٌ من الرموز الإعلامية في مصر والوطن العربي، وصاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق.

واضاف زعيم الأغلبية،"شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، مفعمة بالطموح، مليئة بالعزيمة والتحدي؛ تسعى دومًا نحو النجاح وتسطير خطوات ونجاحات تساهم في رفعة شأن الإذاعة والإعلام المصري".

ونشر زعيم الأغلبية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،السيرة الذاتية للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي جاء فيها:

ولد في مارس 1941 بقربة شبرا النملة بطنطا، وحصل على ليسانس في تخصص اللغة الإنجليزية عام 1961 بجامعة القاهرة، وسافر إلى أمريكا ودرس بالجامعة الأمريكية عام 1966.

بدأ مشواره المهني في عام 1962، حيث عمل في البداية في مجال التعليم وتدريس اللغة الإنجليزية للثانوية، ثم انتقل بعدها للعمل في الإذاعة.

واستهل عمله الإعلامي مع إذاعة البرنامج العام كقارئ نشرة إخبارية، ثم انتقل للعمل في إذاعة صوت العرب، حيث تم تعيينه في منصب مراقب للبرامج الثقافية فيها، وبعدها تم تعيينه في منصب رئيس الشبكة".

‏

وفي عام 1988، انتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، حيث تولى منصب المدير العام لها، وبعدها تولى رئيس مجلس الإدارة بمجلة الإذاعة والتلفزيون".

‏

كما لقب "الكنيسي" ب"أشهر المراسليين الحربيين الذين قاموا بتغطية حرب أكتوبر 1973" وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها (وسام الجمهورية، ودرع التفوق من وزير الإعلام، وجائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية.

وقال النائب اشرف رشاد :"كان أحد المناضلين من أجل انشاء نقابة مستقلة للإعلامين ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتمكن بالفعل من حلمه وأصبح أول نقيب للإعلاميين في مصر.

وكان الاعلامي القدير حمدي الكنيسي تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، وعلى الفور وفي لفتة إنسانية طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور بتوجيه كامل الرعاية للإعلامي الكبير ونقله لمستشفى المعادي العسكري.

واختتم زعيم الأغلبية "رحم الله رجال مصر الأوفياء.. وكل من عمل واجتهد لأجل مصلحة هذا الوطن الأبيّ".