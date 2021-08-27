/647451/المركز-الثقافي-الألماني-يسحب-الدكتوراة-من-محمد-رمضان-ويعتذر-للمصريين

أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي في بيان جديد له، سحب الدكتوراه من الفنان محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح أمس الخميس، مشيرا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين.

دوت الخليج يرصد سحب دكتوراه من محمد رمضان

وجاء بيان المركز الثقافي الألماني على النحو الأتي: “مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل، لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا”.

واختتم: “لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.

محمد رمضان يعلن منحه الدكتوراه

وكان أعلن محمد رمضان في صباح يوم الخميس عن منحه الدكتوراه الفخرية من قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم.

وبعد ساعات من إعلان محمد رمضان انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

السفارة الألمانية بالقاهرة تتبرأ من الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وظهرت السفارة الألمانية بالقاهرة لتنفي علاقتها بأي شيئ يخص هذا الموضوع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.