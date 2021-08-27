الأوقاف تحيل جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكى للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أحال الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكى التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة للشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف.





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