فيديو.. عادل حمودة لـ الطاهرى: عودة المصريين من أفغانستان عملية احترافية

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمودة، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه كان هناك تنسيقا بين القوات الألمانية والأمريكية والتحالف الدولى من أجل إخراج رعايا هذه الدول والدبلوماسيين وأعضاء منظمات الإغاثة من أفغانستان، متابعًا: "إحنا مشوفناش الطائرة المصرية حد بيتعلق فيها وهى بتطير".
وأوضح الكاتب الصحفى، أن إجراء العملية بشكل هادئ وإعلانها فى الوقت المناسب يذكرنا بعملية إحضار هشام عشماوى من ليبيا، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك خبرات فى عملية التخطيط أو التنفيذ.
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