عاجل.. السيسى فى قمة العشرين: اقتصاد مصر قادر على مواجهة التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس فى قمم مبادرة الشراكة مع إفريقيا يأتى فى إطار ما تمثله من محفل عالمى هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الماضية.

وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للقمة والتى عقدت تحت عنوان "الإطار العام لشروط الاستثمار والأعمال"، حيث اًكد أهمية المبادرة كآلية فعالة لدفع جهود التنمية الاقتصادية فى دول القارة الأفريقية بالشراكة مع مجموعة العشرين، لاسيما وأنها تعتمد على صياغة خطط عمل تناسب أولويات كل دولة وتتسق مع أهدافها وتطلعاتها الوطنية.

وأشار الرئيس فى هذا الإطار إلى التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا على جهود الدول الأفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لم تكن مصر بمعزل عن تلك المؤثرات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ساهم بشكل كبير فى تجنيب مصر الكثير من التبعات السلبية للجائحة، ومكن الدولة من تنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية أثبتت فاعليتها على كافة المستويات، وذلك دون إخلال بمسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية، وهو ما يبرهن على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادى، حيث أصبح الاقتصاد المصرى قادراً، أكثر من أى وقت مضى، على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى، مع الإدراك التام لحجم التحديات التى ما زال على مصر مواجهتها لتحقيق أهدافها المنشودة.

كما شدد الرئيس فى هذا السياق على أهمية الشراكة الإفريقية مع مجموعة العشرين كإحدى أهم آليات التعاون الدولى لتحقيق التنمية والتعافى من التبعات السلبية للجائحة، حيث يقل كثيراً حجم الدعم الموجه إلى القارة الأفريقية عن احتياجها الفعلى، وذلك على الرغم من التعهدات التى صدرت عن المجتمع الدولى خلال العامين الماضيين، كما أن الكثير من المبادرات الطموحة التى تم الإعلان عنها لم تتحول بعد إلى واقع ملموس، مؤكداً تعويل مصر على خروج هذه القمة برؤية تنفيذية تساهم فى الإسراع من وتيرة خطوات التنفيذ الفعلى لآليات التعاون فى إطار المبادرة.

كما شارك الرئيس فى الجلسة الثانية للقمة تحت عنوان "مبادرة الشراكة مع إفريقيا لمواجهة الجائحة"، حيث أكد أن مسألة إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا أصبحت تحظى بأولوية متزايدة فى ضوء أهمية اللقاحات فى خفض نسب الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على النظم الصحية، فضلاً عن استعادة مظاهر الحياة الطبيعية وما يتبع ذلك من إعادة النشاط الاقتصادى والاجتماعى إلى سابق عهده، إلا أن ما هو متاح من لقاحات للدول الإفريقية يقل كثيراً عن احتياجاتها، وما زالت آليات التعاون الدولى فى هذا المجال، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، تواجه صعوبات عديدة تتعلق بالإنتاج وعدالة التوزيع، وذلك على الرغم من أن الدول الإفريقية لم تدخر جهداً فى محاولة الحصول على ما تحتاجه من لقاحات، سعياً منها إلى حماية مواطنيها ومواصلة جهودها التنموية، مستعرضاً فى هذا الإطار الجهود المصرية لتوطين صناعات اللقاحات ورفع كفاءة قدراتنا الإنتاجية ذات الصلة.

كما أشار الرئيس إلى الفجوة الآخذة فى التشكل بين الدول المتقدمة التى تمكنت من توفير اللقاحات لنسب كبيرة من سكانها، وبين الدول الأفريقية التى ما زالت تواجه هذا التحدى، لا سيما وأن كثيراً من المؤشرات تذهب إلى أن النفاذ إلى اللقاحات يعد عاملاً مؤثراً فى قدرة الدول على التعافى، مشدداً سيادته على أن هذا يؤكد بوضوح أن التعاون الدولى فى مجال تصنيع وتوزيع والنفاذ إلى لقاحات فيروس كورونا يعد أمراً بالغ الأهمية لتعافى الاقتصاد الأفريقى والعالمى، بما فى ذلك من خلال المساهمة فى رفع القدرات الأفريقية الإنتاجية للقاحات وتسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، فضلاً عن تذليل الصعاب ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص على اختتام كلمته بتوجيه الشكر والإعراب عن الامتنان للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على ما أبدته بشكل مستمر من رغبة قوية وصادقة فى دعم مساعى الدول الأفريقية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى إطار من الشراكة البناءة بين ألمانيا والدول الأفريقية، سواء من خلال المحافل متعددة الأطراف، أو من خلال علاقات التعاون الثنائية التى تربط ألمانيا بدول القارة الأفريقية، فضلاً عن أنها استطاعت خلال توليها المسئولية أن تحدث تحولاً نوعياً فى الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً لها خالص التوفيق والسداد فى كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.