عاجل.. وزير الخارجية يجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه الجزائرى والمغربى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب فى صالح تعزيز العمل العربى المُشترك، والذى تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محورى فى آلياته المختلفة.

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