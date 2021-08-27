الأعلى للإعلام ينعى حمدى الكنيسى : فقدنا قامة إذاعية وإعلامية رائدة

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ونقيب الإعلاميين السابق، الذى توفى اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادى العسكرى.





وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الإذاعية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقال المجلس فى بيان له، إن مصر فقدت اليوم قامة إذاعية وإعلامية رائدة، مضيفا أن الراحل بذل جهدا كبيرا فى تطوير الإذاعة المصرية أثناء رئاسته لها وتتلمذ على يده أجيال من أبنائها. وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة فى تحمل المسئولية.

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