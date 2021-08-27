السيسى: الاقتصاد المصرى أصبح قادرا أكثر من أى وقت مضى على مواجهة التحديات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أمد في كلمته بقمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا أن الاقتصاد المصري أصبح قادراً، أكثر من أي وقت مضى، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.
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