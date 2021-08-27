الرئيس السيسى يشكر "ميركل" على التحول النوعى فى الشراكة بين مصر وألمانيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بخالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" علي تعاونها وجهودها خلال توليها المسئولية مما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.
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