السيسي يوجه الشكر لأنجيلا ميركل على تعاونها..ويؤكد: أحدث تحولا نوعيا فى الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات

/647458/السيسي-يوجه-الشكر-لأنجيلا-ميركل-على-تعاونهاويؤكد-أحدث-تحولا-نوعيا-فى-الشراكة-بين-مصر-وألمانيا-على-كافة-المستويات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" علي تعاونها وجهودها خلال توليها المسئولية،مضيفا" أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً سيادته لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الشفير بسام راضي أن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.