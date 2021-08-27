/647465/أسوان-ينجح-في-خطف-التعادل-بالشوط-الأول-أمام-الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وأسوان بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

نجح فريق أسوان متزيل ترتيب الدوري المصري الممتاز، في التصدي لهجمات النادي الأهلي في الشوط الاول، في ختام الدوري، بقيادة محمد جابر مدافع فريق زهرة الجنوب.

احتسب سعيد حمزة ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، بعد عرقلة محمد جابر مدافع فريق أسوان، لمحمد شريف المنفرد على المرمى، ولكن عند العودة والإستعانة بتقنية الفار، ألغيت ركلة الجزاء، ويحتسب حكم اللقاء، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالعديد من التغيرات في التشكيل أمام أسوان، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد حسم الزمالك البطولة الجولة الماضية برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة، بفارق 6 نقاط على وصيف الدوري المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام أسوان:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون.

خط الوسط: أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي أمس رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيرسي سيحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.