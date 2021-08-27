/647466/كان-أحد-الوجوه-الرصينة-نبيل-الحلفاوي-ينعي-حمدي-الكنيسي-بكلمات-مؤثرة

نعي الفنان نبيل الحلفاي الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ80 بعد صراع طويل مع مرض كسر في الفخذ الذي عانى منه لفترة طويلة.

دوت الخليج يرصد نعي نبيل الحلفاوي للراحل حمدي الكنيسي

وكتب نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كان أحد الوجوه المحترمة الرصينة إعلاميا وإنسانيا، رحم الله الأستاذ حمدي الكنيسي وألهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسكينة”.

تشييع جثمان حمدي الكنيسي

وكان قد أعلن الأمير أباظة وفاة حمدي الكنيسي، فكتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”، ومن المقرر تشيع جثمان حمدي الكنيسي غدا من مسجد الحصري ب6 أكتوبر بعد صلاة الظهر.

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وجسد الحلفاوي من خلاله شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف.