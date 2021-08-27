مفتى الجمهورية ناعيا حمدى الكنيسى: أحد رموز الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما.





وتقدم علام، فى بيانه الذى أصدره، اليوم الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للمجلس الأعلى للإعلام ولجميع الإعلاميين ولأسرة الإعلامى الكبير فى وفاة أحد رموز الإعلام المصرى الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله فى مجال الإعلام سواء كمراسل حربى أو فى جميع المناصب التى تولاها. وتوجه المفتى، بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وذويه وأبناءه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان.

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