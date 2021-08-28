الزمالك يتسلم درع الدورى فى غياب شيكابالا.. اعرف السبب (فيديو)

سلم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة درع الدورى لحسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وقام الأخير بتسليم الدرع للاعبين، فى غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا عن المشهد، وأحتفل اللاعبون بالدرع رقم 13 فى تاريخ.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".

بينما دخل البنك الأهلى بتشكيل يضم كلا من: "أحمد السعدنى في حراسة المرمى، محمود دبش، بهاء مجدى، أمير مدحت، محمد كامل في خط الدفاع، محمد فتحى، محمود السيد، محمد مثنانى، محمود "قاعود "، كريم بامبو في خط الوسط، فادى فريد في خط الهجوم".

وجاءت أحداث الشوط الأول بتبادل الفريقان، الهجمات، وكانت الخطورة أكبر على مرمى الزمالك من خلال محاولات البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو بينما جاءت أبرز محاولات الزمالك بتسديدة من إمام عاشور تصدى لها أحمد السعدنى حارس البنك الأهلى ورأسية من محمود علاء بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية ارتطمت بالعارضة.

وشهد الشوط الثانى، دفع كارتيرون المدير الفنى للزمالك بأيمن حفنى ليسجل هدفه الأول هذا الموسم مع الزمالك وتعادل للبنك الأهلى كريم بامبو ثم احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء للبنك الأهلى أهدرها أحمد على لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.