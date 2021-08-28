نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتوبيسات جرين باص الجديدة ومواعيد العمل وخطوط وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث أعلنت شركة جرين باص للنقل الجماعي عن بدء مشروعها في خدمة المواطنين فى خطوط النقل وبأسعار تنافسية معقولة ومقبولة الى حد ما حيث تعج القاهرة من إزدحام سكاني كبير وتحتاج القاهرة الى العديد من دخول شركات خاصة بالنقل الجماعي للخدمة والمنافسة مع مترو الأنفاق وشركة الاتوبيسات والتاكسيات والسيرفيس الداخلية، واليوم مقالى عن خطوط وأسعار تذاكر جرين باص الجديدة ومواعيد العمل حيث يعتبر الاستثمار في إنشاء شركات النقل الجماعي أحد المشروعات الناجحة، بسبب لجوء الكثيرين إليها وخاصة في وقت الذروة ومع بداية العام الدراسي، فهناك أوقات يخرج فيها العاملين بالشركات والمصانع والهيئات الحكومية والخاصة والجامعات المدارس وتصبح وسائل المواصلات مكدسة، بوجود شركات خاصة مثل شركة جرين باص ستصبح مشكلة الازدحام مقبولة نوعا ما وستحل المشكلة وستقدم خدمة مميزة للمواطنين.

خطوط وأسعار تذاكر جرين باص بعد الزيادة الجديدة:

من الجدير بالذكر فقد تبدأ مواعيد العمل في خطوط جرين باص في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح كل يوم، ويمر أتوبيس كل خمسة عشر دقيقة، ومن أهم مميزات خطوط جرين باص هو:

توفيرها للعديد من وسائل الرفاهية خلال رحلاتها.

توفر خدمة الإنترنت عن طريق تفعيل الواي فاي.

بالإضافة إلى شاشات العرض.

وتطبيق إلكتروني ونظام الدفع الإلكتروني.

وبدأت الفترة التجريبية بأسعار موحدة بقيمة عشرة جنيهات وبعد الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي قررت الشركة زيادة أسعارها على النحو التالي:

التذكرة العادية بقيمة خمسة عشر جنيها. التذكرة داخل الكارت بقيمة أثنى عشر جنيها. التذكرة داخل الأبلكيشن بقيمة أثنى عشر جنيها.

وصرح المسؤولين بشركة جرين باص أنها انتهت من التشغيل التجريبي لخطوطها، وبدء التشغيل الفعلي مع تأكيدها على زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات الخاصة بها على خطي الشركة وهما كالتالي:

1. خط مدينة نصر- حدائق أكوبر:

يمر خط مدينة نصر- حدائق أكوبر بعدد من المحطات وهم:

حدائق أكتوبر. مدينة زويل. بوابات حدائق الأهرام . الرماية . شارع فيصل. ميدان الجيزة . جامعة القاهرة. القصر العيني . تحرير – رمسيس . عباسية . نادى السكة . جامعة الأزهر . رابعة العدوية . شارع الطيران. الحي السابع مدينة نصر

2. خط كلية البنات – حدائق أكتوبر:

يمر خــط G2 كلية البنات – حدائق أكتوبر وهم: