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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح هامة لحماية أموالك من عمليات النصب على الحسابات البنكية في المقال التالي
في الفترة الأخيرة ازدادت عمليات الإحتيال على سرقة الحسابات البنكية بطرق إحتيالية مبتكرة يتم إستدراج العميل من خلال الإتصال به بإعتبارهم خدمة العملاء ومراجعة حسابات العملاء بالبنك ومعرفة أرقام الحسابات، ويتم إستدراج العميل بمعرفة أرقام حساباته وبنية المراجعة الدورية من خدمة العملاء، واليوم مقالي عن كيفية حماية حساباتك البنكية من خلال المقال نقدم، 10نصائح لحماية أموالك من عمليات النصب على الحسابات البنكية، ولكن بعد التحذيرات الأخيرة التي وجهتها البنوك المصرية لعملائها خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ القلق يتسرب إلى نفوس الكثير من أصحاب الحسابات البنكية، خاصة مع ظهور أكثر من حالة لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على أموال بعض عملاء بنك مصر، ونتعرف من مقالي على أهم النصائح التي قدمها خبراء الأمن المعلوماتي لتجنب أن تكون ضحية لعصابات الاستيلاء على الحسابات البنكية.
10 نصائح لحماية حساباتك البنكية:
حيث نقدم لكم النصائح العشرة التالية والتي قدمها أحد خبراء التسوق الإلكتروني وإستشاري الإعلام الرقمي، بشكل ملخص لحفظ وحماية البيانات والمعلومات البنكية من السرقة والإحتيال وهي كما يلي:-
- يجب عليك التأكد من أن الموقع الذي تتعامل معه هو موقع رسمي، ويجب أن يبدأ الرابط الخاص به بـ”https” وليس “http”.
- يجب عدم الإفصاح عن الرقم المدون خلف البطاقة البنكية لأي شخص.
- يجب عدم الإفصاح عن الرقم السري الخاص بحسابك البنكي لأي شخص حتى لو كان أحد موظفي البنك الذي تتعامل معه.
- إذا كان لديك القدرة على التوجه لفرع البنك لإنهاء معاملاتك البنكية فمن الأفضل أن تنهيها داخل فرع البنك.
- يستخدم الكثير من المحتالين والقراصنة روابط يرسلها لك في شكل رسائل أو داخل بعض مواقع التواصل لسرقة معلوماتك البنكية، فيجب أن تتجنب الضغط على أي رابط يصل إليك ولا تعرف مصدره.
- تجنب الشراء الإلكتروني من المواقع الغير معروفة سيئة السمعة، ولا تتعامل إلا مع المنصات المعروفة.
- احترس من تثبيت أي تطبيقات غير موثوق فيها على جهازك لأنها ممكن أن تكون ثغرة لاختراق حساباتك.
- احترس من أي رسائل تصلك بتقديم عروض من البنك، فالبنك لا يقدم عروض وفي الغالب هذه الرسالة هي وسيلة لسرقة بياناتك.
- لا تحفظ بيانات بطاقتك البنكية على أي موقع إلكتروني.
- يجب أن تكون حريص في التعامل مع أي مصدر مفتوح للإنترنت.
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