النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

/647477/النائب-العام-يأمر-بحبس-ضابط-شرطة-بقسم-أول-المنتزه-لتعديه-على-محام

أمر " المستشار النائب العام" يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وقد استمعت "النيابة العامة" إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتداول محامون قيام ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول، بالتعدى بالضرب على المحامي إسلام الدقنوش، والذي تواجد بالقسم لعمل محضر، في وجود الخصم، والذين زعموا أنه على معرفة بالضابط، والذي ضرب المحامى بالقلم على وجهه، وبظهر سلاحه الناري، مؤكدين أن ذلك كان في حضور نائب المأمور، مطالبين نقيب المحامين بمتابعة الواقعة، وتقديم الدعم للمحامي