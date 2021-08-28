جماهير الزمالك تنتظر بشغف صافرة نهاية مباراة البنك لرفع الدرع«صور»

/647468/جماهير-الزمالك-تنتظر-بشغف-صافرة-نهاية-مباراة-البنك-لرفع-الدرعصور

تنتظر عاشقي ومشجعي جمهور الزمالك صافرة نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، لرفع درع البطولة، للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

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