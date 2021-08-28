طارق حامد يكشف سر التتويج بالدوري

كشف طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، عن السر وراء التتويج ببطولة الدوري لموسم 2020/2021، وجاء ذلك مع مراسل أون تايم سبورت بعد نهاية مباراة الفريق مع البنك الأهلي، في ختام الدوري، وبعد التتويج بدرع البطولة.

قال: "بشكر كل الناس اللي شاركة في التتويج بالدوري، سواء من قبل الجمهور من الدعم او إدارة مجلس الزمالك، الحالية والراحلة".

سر التتويج ببطولة الدوري

وأضاف: "المعسكر الأخير للفريق مع باتريس كارتيرون هي اللي جابت الدوري، بجانب مساندة الجهور".

وواصل: "جيمي باتشيكو ساهم بشكل كبير في التتويج بالدوري في الجزء الاول من الدوري".

واختتم: "بشكر جمهور الزمالك الوفي الذي وقف بجانبنا طوال الدوري والأزمات التي مر بها النادي، فعلا جمهور وفي".

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.