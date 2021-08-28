/647475/تصريحات-الأهلي-تثير-الجدل-بعد-فوز-الزمالك-بالدوري-لسه-في-كأس-عالم

قدم سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذار الجهاز الفني للجماهير عن ضياع بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن القادم أفضل حيث يخوض الفريق منافسات قوية ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال: “نعد جماهير الأهلي بالعودة لتحقيق البطولات الفترة المقبلة”.

محمود الخطيب

وأوضح أن جلسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع اللاعبين عقب مباراة الجونة كان لها أثر إيجابي للغاية في اللاعبين والجهاز الفني من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال: “ظروف مباراة اليوم أمام أسوان لم تساعدنا على الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد محمود”.

وأوضح أن صفحة الدوري انتهت وعلينا التركيز في المقبل بعد الصفقات الجديدة والتدعيمات المهمة التي قام بها النادي.

وأضاف: “الصفقات الجديدة لا تقلل على الإطلاق من اللاعبين الموجودين بالفريق ولكنها عادة الأندية الكبرى أن يكون عندك أسماء مهمة وكبيرة في جميع المراكز”.

وقال: “الصفقات الجديدة مهمة جدا للفريق وسيكون على عاتقها مسئولية كبيرة”.

كأس العالم للأندية

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يستعد خلال المرحلة المقبلة لخوض منافسات قوية، وطموحنا كبير جدا، حيث سنخوض منافسات كأس العالم للأندية وقد نواجه تشيلسي مثلما سبق أن واجهنا بايرن ميونيخ وكلها منافسات تحتاج إلى تدعيمات قوية، كما أننا نتطلع للحفاظ على بطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

نجح فريق أسوان متزيل ترتيب الدوري المصري الممتاز، في التصدي لهجمات النادي الأهلي في الشوط الاول، في ختام الدوري، بقيادة محمد جابر مدافع فريق زهرة الجنوب.

احتسب سعيد حمزة ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، بعد عرقلة محمد جابر مدافع فريق أسوان، لمحمد شريف المنفرد على المرمى، ولكن عند العودة والإستعانة بتقنية الفار، ألغيت ركلة الجزاء، ويحتسب حكم اللقاء، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.