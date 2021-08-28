/647476/انطلاق-اليوم-الأول-من-مبادرة-صحتك-تهمنا-تحت-رعاية-النائبة-مرثا-محروس

تلقي أهالي محافظة القاهرة اليوم الجرعة الأولى من من لقاح فيروس كورونا المستجد،فى إطار مبادرة "صحتك تهمنا" تحت رعاية النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، حيث تم تطعيم ما يقرب من ٢٠٠ فرد من مختلف احياء القاهرة.

وقالت النائبة مرثا محروس أن الجرعة الثانية ستكون، فى ١٧ من سبتمر المقبل.

نجحت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.