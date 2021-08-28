/647483/موسيماني-بعد-خسارة-الدوري-راحة-أسبوع-وأمامنا-الكثير-لنحققه

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٧ أيام بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم ٥ سبتمبر المقبل.

تصريحات موسيماني

وقال موسيماني عقب مباراة أسوان: “جماهير الأهلي هي سر الطاقة والقوة، ونقسم لهم أننا سنكون أقوى وأذكى وعند حسن ظنهم في البطولات المقبلة”.

ووجه موسيماني الشكر إلى جماهير الأهلي، واعتذر لها بسبب خسارة لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى بلاده لمدة 3 أيام.

ضغط الأهلي

وأضاف: «لعبنا ١٩ مباراة في ٥٣ يومًا عكس المنافس، الذي حصل على فترات راحة كبيرة في نفس الوقت، بالإضافة لارتباط العديد من اللاعبين بالتزاماتهم مع المنتخبات، مع منح اللاعبين الدوليين راحة بعد الانتظام لتجنب الإرهاق».

وعن عدد الأهداف التي سكنت مرمى الأهلي هذا الموسم قال موسيماني: “أنا أمين مع نفسي وأعرف السبب، ولكن معظم هذه الأهداف كانت في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يشير إلى فقدان التركيز والإرهاق”.

دوري أبطال إفريقيا

وأكد موسيماني أن مواجهات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسؤالي لمن يقول إن إفريقيا أضعف من الدوري: لماذا لم تفز بدوري أبطال إفريقيا نفسه وغادرت مرتين متتاليتين دون أي لقب؟

وأوضح موسيماني أنه في نعمة كبيرة، لما حققه من بطولات خلال 11 شهرًا مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أحد جماهير الأهلي نشر له عدة صورة عبر السوشيال ميديا وفي 6 منها كان يحمل خمس بطولات.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: “تعلمت هنا كل شيء، وكنت في بداية الأمر لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية أو عن عادات اللاعبين وتقاليدهم، ولكني الآن عرفت أن هناك أشياء كثيرة يجب أن أتعلمها لتجنب أخطاء عدم المعرفة”.