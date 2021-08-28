صور.. الأزهرى يشارك فى حفل تكريم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بقرية مرصفا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أهالى قرية مرصفا بالقليوبية فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وأسر شهداء الجيش والشرطة، وأوائل الثانوية العامة والأزهرية.





وقال الأزهرى، خلال كلمته فى حفل جمع الطلاب المتفوقين وأسرهم، اليوم الجمعة: "شرف لى أن أكون اليوم بينكم اليوم، لا سيما وأن هذه القرية خرجت إلى الأزهر شموسًا من شموس العلم أناروا الدنيا، وما من طالب علم ينتمى للأزهر الشريف إلا ويتشرف سمعه باسم المرصفى الذى يتردد بين أسماع العلماء الأزهريين بالإجلال والإكبار والتبجيل، وما من جيل من علماء الأزهر إلا وكان من بينه أحد أبناء قرية مرصفا".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: "لما تشرفت بتأليف كتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، من وفيات سنة 1300 هجرى الموافق 1882 ميلادى، إلى وفيات العام الهجرى 1439هـ والذى أجمع فيه سير أعلام الأزهر الشريف فى المائة عام الأخيرة وطبع فى مكتبة الاسكندرية، كنت أتوقف عند سير علماء مرصفا ويمتلىء قلبى بالإجلال لهم ولأرض المنبت التى أخرجتهم".

وأكد أنها بلدة شريفة، وترابها طيب، وعائلاتها عريقة، أمدت الأزهر من أعلامه الأزهريين الكثيرين، ذاكرًا عددًا من أعيان مرصفا الذين تشرف بالكتابة عنهم، منهم العلامة المحقق الشيخ زين الدين أحمد الصياد المرصفى وتوفى 1300هـ، مضيفا: "وسعيت فاستخرجت عددًا من مؤلفاته فى علوم البلاغة وغيرها من دار الكتب المصرية، وفى 1306هـ سجلت وفاة العالم أحمد شلبى المرصفي، وفى وفيات 1307هـ كتبت عن العالم الجليل الشيخ حسين المرصفى الذى ألف كتاب رائدا فى النقد الأدبى وهو كتاب الوسيلة الأدبية، واعتبر البعض أن العالم حسين المرصفى رائدًا للمدرسة المصرية الأدبية النقدية المعاصرة، وفى 1313هـ كتبت عن العالم الشيخ حسن على الأكشر المرصفى، وفى وفيات سنة 1325هـ كتبت عن القاضى الفقيه محمد حسانين المرصفى وتخرج فى الأزهر ونال شهادة العالمية وعين قاضيًا فى سيوة، وبحثت عنه وعن سيرته ولم استطع الوصول إلى تاريخ وفاته، أرجوا البحث وإفادتى ببقية سيرة هذا العالم الجليل قاضى واحة سيوة".

وأكمل حديثه: "وكتبت عن العالم الشيخ موسى المرصفى ثم كتبت عن ولده الشيخ حافظ موسى المرصفى وكتبت عن العالم الأصولى الفقيه الأستاذ يوسف موسى المرصفى، وكتبت عن الأستاذ الشيخ سيد على المرصفى المتوفى 1346هـ وتتلمذ له الدكتور طه حسين".

وتابع: "ما زلت اتتبع أعيان بلدة مرصفا، وآخر من كتبت عنه الشيخ فرحات كامل المرصفى الذى كان وكيلا لمعهد القراءات وكتبت فى الجمهرة عنه فى وفيات 1438هـ".

ومعربا عن سعادته لتواجده بين أهل القرية، موجهًا عدد من الرسائل أولها إلى الأبناء المتفوقين قائلا: "نحمد الله وأدعو الله أن يبارك فى علمكم وذكائكم وأن يهيئ منكم جيلًا من العلماء تفتخر بهم قرية مرصفا".

ووجه رسالة إلى أبناء وأسر الشهداء قائًلا: "لقد ذهب آبائكم شهداء أبرارا إلى الملأ الأعلى وقدموا أرواحهم الطاهرة ليبقى هذا الوطن مرفوع الرأس، ونحن جميعًا ما من إنسان على أرض مصر إلا وآبائكم الشهداء لهم فضل عليه، وعليكم أن تكملوا مسيرة المجد التى قدمها آبائكم، وأوجه رسالة إلى كل عالم مرصفى: نعتز بكم ونعرف قدركم ونعرف لبلدكم قيمته العظمى ونرجوا من الله أن يديم فى هذا البلد العلم إلى يوم القيامة".

وكرم الدكتور أسامة الأزهرى، فى نهاية الحفل المتفوقين من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة وسط حضور جماهيرى حاشد .