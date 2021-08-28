تشييع جنازة حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى اليوم

جدة - نرمين السيد - رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة الأسبق، وأول نقيب للإعلاميين، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد حمدى الكنيسى صاحب سجل حافل فى الإعلام المصرى، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، ويظل عمله كمراسل عسكرى للإذاعة أثناء حرب اكتوبر أهم الصفحات فى تاريخه المهنى.

ويعتبر الكنيسى من أول المناضلين من أجل تأسيس نقابة الإعلاميين، سواء من خلال عمله داخل مبنى ماسبيرو أو من خلال موقعه كنائب فى مجلس الشعب، وتحقق حلمه فى إنشاء النقابة بعد ثورة يناير، وشغل منصب النقيب فى دورتها التأسيسية.