مشاركة الرئيس بقمة مبادرة العشرين للشراكة مع إفريقيا .. الأبرز فى صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى انطلاق مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) بمشاركة مصر.





ففى صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسى يشارك فى القمة العالمية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى شارك، الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مشاركة الرئيس السيسى فى قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتى فى إطار ما تمثله من محفل عالمى هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الماضية.

وتحت عنوان (اليوم.. انطلاق "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة") قالت صحيفة (الجمهورية) إن صباح اليوم، ينطلق مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) بمشاركة مصر وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يناقش السبل الكفيلة لحل المشاكل بالمنطقة لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وقال الرئيس العراقى برهم صالح إن المؤتمر سيساهم فى التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التى تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البنّاء فى سبيل ذلك، لافتاً إلى أن الحضور الواسع فيه يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة فى ضمان أمنه واستقراره.

أما صحيفة (الأهرام) قالت- تحت عنوان (مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي)- إن مصر ممثلة فى البريد المصرى فازت بعضوية مجلسى الادارة والاستثمار البريدى لمدة أربع سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن فوز مصر بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى باتحاد البريد العالمى يعكس تقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الريادى ومشاركتها الفاعلة فى المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية، بما يتواكب مع تنامى دور المؤسسات البريدية حول العالم، والتى أصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية؛ خدمات متنوعة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات.