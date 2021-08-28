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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الابيض اليوم 28 أغسطس 2021 وذلك بعد التغيرات الأخيرة التي حدثت في الأسعار، استمراراً للخدمات التي نقدمها لمتابعي موقعنا مصر فايف، حيث نقدم للقراء الكرام جميع الأسعار الخاصة بالدواجن سواء أكانت كتاكيت بط أو فراخ أو فراخ بيضاء أو ساسو، وتشمل الأسعار التي نذكرها أسعار المزارع في الشركات المختلفة وأسعار التنفيذ وأسعار الفراخ في المحلات.

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 28 أغسطس 2021 وسعر الفراخ

وكانت أسعار الكتاككيت والدواجن يتم تحديدها بشكل مستمر عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، ولكن الآن وقعت تغيرات كثيرة، وأصبح هناك عدد كبير من المكاتب والبورصات والشركات والتي تحدد الأسعار على حسب الحجوزات المسبقة لديها وحالة العرض والطلب.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

يوجد بعض التغيرات اليوم في أسعار الكتاكيت البيضاء شركات، حيث ارتفع سعر الكتكوت مقارنة بأسعار الأيام الماضية، كما ارتفعت معه أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار كالتالي.

سعر الفراخ البيضا 24 جنيه.

سعر الساسو اليوم للكيلو متوسط 42 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 18 جنيه.

أما سعر الكتاكيت البيضاء اليوم 28 أغسطس شركات فجاءت وفق ما يلي:

شكة العناني 8.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.

الوادي 7 جنيه.

القاهرة للدواجن 6.75 جنيه.

الوطنية 7.5 جنيه.

المراعي 5.75 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 10 أغسطس سعر 9 جنيه في شركة نيوهوب إيجيبت كأعلى سعر لها اليوم، و4 جنيه في منير السقا كأقل سعر لها اليوم، و5.5 جنيه سعر شركة المراعي، و7.75 جنيه في شركة الوطنية، و7 جنيه في شركة القاهرة للدواجن.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 23 للكيلو، والفراخ الساسو سجل متوسط 44 جنيه للكيلو، أما الفراخ البيضاء أمهات فسجلت اليوم سعر 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

العناني: 8.75 جنيه.

الوادي 7.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 7.75 جنيه.

المراعي 6 جنيه.

رواد النيل 6 جنيه.

الوطنية 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 21 يوليو كالتالي:

العناني 8.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.75 جنيه.

الوادي 7.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 7.75 جنيه.

المراعي 6 جنيه.

رواد النيل 6 جنيه.

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الكتكوت الابيض شركات الكتكوت الأبيض قطعان الكتكوت الساسو البيض السعر 24 جنيه أعلى سعر 43 جنيه أعلى سعر 8.75 جنيه أعلى سعر 4.8 أعلى سعر 3 جنيه كرتونة أبيض 40.5 جنيه تنفيذ 23 جنيه أقل سعر 41 جنيه أقل سعر 5 جنيه أقل سعر 4.6 أقل سعر 2 جنيه كرتونة أحمر 43.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم 20 يوليو

سجلت أسعار الكتكوت الابيض اليوم زيادة جديدة في الأسعار ليسجل الآن العناني 8.75 جنيه، في شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه، وشركة الوادي 7.75 جنيه، والوطنية 8.25 جنيه، والمراعي 6 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت سجل الكتكوت 8.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت 23 جنيه اليوم سعر التنفيذ، و41 جنيه للفراخ الساسو سعر التنفيذ اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الكتكوت الابيض اليوم وأسعار الفراخ

انخفضت اليوم أسعار الفراخ البيضاء بشكل مفاجئ لتسجل الآن في بورصة الدواجن 17 يوليو سعر 24 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الساسو ما بين 40 إلى 43 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم 17 يوليو في الشركات فجاءت وفق الأسعار التالية.

شركة الوادي 7.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 75 جنيه.

شركة العناني 8 جنيه.

شركة المراعي 5.25 جنيه.

شركة رواد النيل 5.5 جنيه.

شركة نيوهب إيجبت 8.75 جنيه.

شركة الوطنية 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم وأسعار الفراخ

ارتفعت اليوم الأحد 11 يوليو الجاري أسعار الكتكوت الابيض وأسعار الفراخ، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي:

شركة العناني 7.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه.

شركة الوادي 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

المراعي 5.75 جنيه.

سيد زكريا 6 جنيه.

الوطنية 7.5 جنيه.

أمات 6.5 جنيه.

رواد النيل 5.5 جنيه

وحو سعر كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي:

40.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض.

43.5 للبيض الأحمر.

45 جنيه للبيض البلدي

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 10 يوليو

أولاً سعر الكتكوت الابيض اليوم

ارتفعت سعر الكتكوت اليوم في شركة العناني ليسجل 7 جنيه.

وفي شركة القاهرة للدواجن سجل 5.25 جنيه.

وفي شركة الوادي سجل 6.25 جنيه.

شركة الوطنية 7 جنيه.

شركة المراعي 4.5 جنيه.

شركة رواد النيل 4 جنيه.

ثانياً.. سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت سجل 28 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم السبت سجل متوسط 41 جنيه للكيلو، وفي بورصة السقا بـ43 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم سجل 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء على نفس أسعار أمس اللإثني دون حدوث أي تغيرات في الأسعار، لتسجل شركة اليوم 6.35 للكتكوت، والوادي 5,75 جنيه، والقاهرة للدواجن 4.5 جنيه، والوطنية 6.5 جنيه، وسيد زكريا 6 جنيه والمراعيجنيه للكيلو، وسجلت 3.25 جنبه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 27 جنيه سعر الكيلو، وسجلت الساسو متوسط 39 جنيه، بينما سجلت الأمهات 20 جنيه اليوم

سعر الكتكوت الابيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الرابع من يوليو الجاري انخفاضاً جديداً لتأتي الأسعار بالشركات وفق ما يلي:

شركة العناني: 6.25 جنيه.

شركة الوادي: : 5.7 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 4 جنيه.

شركة الإسكندرية 4 جنيه.

شركة رواد النيل 4.5 جنيه.

شركة الوطنية 6.5 جنيه.

سعر الفراخ الساسو تراوحت ما بين 36 إلى 40 جنيه سعر الكيلو بالبورصة اليوم.

سعر الفراخ البيضاء بالبورصة تراوحت ما بين 27 إلى 28 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 3 يوليو

استمر سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 3 يوليو في التراجع من جديد، ليسجل الآن وفق أسعار الشركات 4.5 في شركتي الفيروز والقاهرة للدواجن، وسجل 5.75 في العناني والوادي، و6.5 في الوطنية، و3.25 في المراعي، و4.5 في شركة رواد النيل.

كما سجلت الفراخ البيضاء اليوم السبت نحو 27 جنيه، بينما قفزت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 40 جنيه كما في بورصة منير السقا، متوسط 36 جنيه في البورصات الأخرى.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 2 يوليو

استمرت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الجمع 2 يوليو في التراجع، لتسجل الآن 5.75 في شركتي الوادي والعناني، و4.5 في القاهرة للدواجن، و6.5 جنيه في الوطنية، و7.25 جنيه في نيوهوب إيجيبت كأعلى سعر اليوم الجمعة، و3.25 في المراعي، و4.5 في رواد النيل.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 26 جنيه، والفراخ الساسو تراوحت ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، والأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 2 يوليو

انخفضت اليوم الخميس أسعار الكتاكيت في أغلب الشركات العاملة بالسوق المصري وفق الأسعار التالية.

شركة العناني 6 جنيه.

شركة المراعي 3.25 جنيه.

شركة السقا 2 جنيه.

شركة الوادي 5.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت سجل 7.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنيه.

كما انخفضت أسعار الفراخ البيضاء إلى 26 جنيه اليوم، والفراخ الأمهات البيضاء سجلت 20 جنيه.

سعر الكتكوت الكتكوت الابيض 30 يونيو

أسعار الكتاكيت اليوم 30 يونيو

سعر الكتكوت الابيض شركة الوطنية.. 7 جنيه أعلى سعر.

كتكوت شركة منير السقا 3 جنيه أقل سعر اليوم.

كتكوت المراعي 4 جنيه.

كتكوت العناني 6.25 جنيه.

كتكوت الوادي 5.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم 30 يونيو

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الساسو 32 جنيه للكيلو.

الأمهات بيضا 21 جنيه.

أسعار البيض اليوم 30 يونيو

بيض أحمر 43.5 جنيه.

بيض أبيض 40.5 سعر الكرتونة بورصة.

البلدي 46.5 سعر.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 29 يونيو

سعر الكتكوت الابيض شركة الوطنية.. 7 جنيه أعلى سعر.

كتكوت شركة منير السقا 3 جنيه أقل سعر اليوم.

كتكوت المراعي 4 جنيه.

كتكوت العناني 6.75 جنيه.

كتكوت الوادي 5.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الساسو 32 جنيه للكيلو.

الأمهات بيضا 21 جنيه.

بيض أحمر 43.5 جنيه.

بيض أبيض 40.5 سعر الكرتونة بورصة.

البلدي 46.5 سعر الكرتونة.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 28 يونيو

فراخ بيضا فراخ ساسو فراخ امهات بيض بلدي بيض أحمر بيض ابيض 27 جنيه 32 جنيه 23 جنيه 46.5 سعر البورصة 43.5 جنيه 40.5 جنيه

الشركة الوطنية العناني سيد زكريا الوادي القاهرة للدواجن مكة المكرمة الإسكندرية سعر الكتكوت الابيض اليوم 28 ينيو 7 جنيه أعلى سعر اليوم 6.75 جنيه 6 جنيه 5.75 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه 5.25 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 27 يونيو

سجلت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الأحد 27 يونيو حالة من الاستقرار في شركات الكتاكيت، ليسجل الكتكوت في شركة الوطنية اليوم 7 جنيه، ويسجل في شركة المراعي 4 جنيه، و4.5 في شركة رواد النيل، و6.5 جنيه في شركة العناني.

أما أسعار الفراخ الساسو فاستقرت عند 32 جنيه للكيلو، والفراخ البيضة 27 جنيه والفراخ الأمهات 23 جنيه، والبيض الأحمر 43.5 جنيه سعر الكرتونة اليوم والبيض الأبيض يقل 3 جنيه في سعر الكرتونة عن الأحمر.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في الشركات ما بين سعر 7 جنيه و4 جنيه، لتسجل في المراعي 4 جنيه كأقل سعر وفي الوطنية 7 جنيه كأعلى سعر اليوم، وفي القاهرة للدواجن 6 جنيه، والعناني 6.5 جنيه والوادي 5,5 جنيه، أما سعر الفراخ سجلت اليوم 25 يونيو 27 جنيه للبيضاء و32 جنيه للساسو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 24 يونيو

استقر اليوم الخميس 24 يونيو سعر الكتكوت الابيض ليأتي وفق الأسعار التالية في الشركات.

العناني 6.5 جنيه.

الوادي 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6.25 جنيه.

الوطنية 7.5 جنيه.

المراعي 4 جنيه.

الحرمين 5 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنيه.

منير السقا سجل اليوم 3 جنيه كأقل سعر للكتكوت الابيض في السوق.

أما سعر الفراخ فسجلت اليوم الخميس 24 يونيو 27 جنيه للبيضاء و32 جنيه للساسو و23 جنيه للفراخ الأمهات بيضاـ أما البيض الأبيض فسجل 39.5 للكرتونة والبيض الأحمر سجل 43.5 سعر الكرتونة.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 23 يونيو

سجل الكتكوت الأبيض اليوم في شركة العناني والوادي وأمات 6.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن سجل 6.25 جنيه، وفي الوطنية سجل 7.5 جنيه كأعلى سعر للكتكوت الابيض اليوم، وفي المراعي 4 جنيه وفي رواد النيل 4.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه، والفراخ الأمهات بيضاء 23 جنيه سعر الكيلو اليوم الأربعاء 23 يونيو، والفراخ الساسو 32 جنيه، أما أسعار البيض فسجلت 39.5 جنيه للبيض الأبيض، و43.5 للبيض الأحمر، و46.5 جنيه للبيض البلدي.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 22 يونيو

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة، لتأتي وفق الأسعار التالي.

العناني: 6.5 جنيه.

الوادي: 6.25 جنيه.

القاهرة للدواجن: 6 جنيه.

الإسكندرية 6 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

رواد النيل: 4.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ والبيض فجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: 27 جنيه.

الساسو: 32 جنيه.

الأمهات: 23 جنيه.

بيض أبيض: 39.5 جنيه.

بيض أحمر: 43.5 جنيه.

بيض بلدي: 46.5 جنيه.

وهذه هي أسعار البورصة، أما محلات بيع الفراخ والبيض فترتفع فيها الأسعار أكثر من هذه الأسعار المعلنة.

سعر الكتكوت الابيض والفراخ اليوم 21 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 21 يونيو استقراراً في الأسعار، بينما تأرجحت أسعار الفراخ البيضاء، واستقرت أسعار البيض والرومي والبط، وذلك على النحو الآتي.

أعلى سعر للكتكوت الابيض اليوم في شركة الوطنية وهو 7 جنيه.

أقل سعر للكتكوت الابيض اليوم هو 4 جنيه كما في منير السقا والمصرية الهولندية.

سعر الفراخ البيضا تأرجح بين 27 و28 جنيه للكيلو بالمزارع.

سعر الفراخ الساسو 32 جنيه والتنفيذ بالمزارع على 31 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم 23 جنيه، كما في منير السقا.

سعر البط هو 45 جنيه للكيلو.

سعر الرومي هو 50 جنيه للكيلو.

سعر كرتونة البيض الابيض متوسط 39 جنيه بالمزارع.

سعر كرتونة البيض الأحمر متوسط 42 جنيه.

سعر متوسط كرتونة البيض البلدي هو 45 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 20 يونيو

ارتفعت اليوم الأحد 20 يونيو أسعار الكتاكيت البيضاء في بعض الشركات واستقرت في شركات أخرى وذلك على النحو التالي:

7 جنيه شركة الوطنية.

6.25 في شركة الوادي.

5.5 في شركة القاهرة.

4 في منير السقا.

4.5 في شركة المراعي.

6 جنيه في العناني.

3.5 في المصرية الهولندية وهذا أقل سعر اليوم.

أما سعر الفراخ والبيض الأحد 20 يونيو فجاء وفق ما يلي:

أما سعر الفراخ فسجلت 28 جنيه للأبيض.

وسجلت 32 جنيه للساسو.

و23 جنيه للأمهات البيضاء.

والبيض الأبيض سجل اليوم 39.5 جنيه.

والبيض الأحمر 42.5 جنيه.

والبيض البلدي: 45.5 جنيه.

سعر الكتاكيت البيضاء اليوم 19 يونيو

شهد أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري استقراراً نوعياً في الأسعار، بالنسبة لكتكوت الشركات، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

شركة العناني: 6 جنيه.

شركة الوادي: 6 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

الكيان: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 4.5 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

الوطنية: 7 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فجلت اليوم السبت 19 يونيو 27 جنيه سعر المزارع، و32 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو، و21 جنيه سعر 21 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 18 يونيو

استقرت اليوم الجمعة 18 يونيو أسعار الكتاكيت البيضاء بعد الإنخفاض الكبير في الأسعار على مدار الأيام الماضية، وجاءت سعر الكتكوت اليوم في الشركات وفق ما يلي:

شركة السقا 4 جنيه.

العناني 6 جنيه.

الوادي 6 جنيه.

القاهرة للدواجن: 4.5 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

الحرمين 6 جنيه.

أما أسعار الفراخ اليوم الجمعة فانخفضت من 27 إلى 26 جنيه اليوم، والساسو استقرت عند 32 جنيه، وربما يقل سعر التنفيذ عن ذلك، واستقرت الأمهات عند 21 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الخميس 17 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء بأنواعها اليوم 17 يونيو استقراراً ملحوظاً، وذلك بعد أيام من الإنخفاضات الكبيرة بأسعارها، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

الكتكوت الأبيض شركات، سجل أعلى سعر بها اليوم 7 جنيه، وأقل سعر بالشركات 3.5 جنيه.

أما الكتكوت الساسو، فسجل أعلى سعر اليوم 3.7 جنيه، وأقل سعر 3.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه والتنفيذ على 26 جنيه.

والفراخ الساسو كان أعلى سعر بها اليوم 33 جنيه والتنفيذ على 31 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض 16 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم تراجع جديداً في عدد من الشركات العاملة بالسوق، وجاء أسعار اليوم الأربعاء 16 يونيو وفق ما يلي:

الوادي 6 جنيه.

العناني: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 5.5.

السقا 4 جنيه.

المراعي 4.5 جنيه.

رواد النيل 5 جنيه.

المصرية الهولندية 4 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

الحرمين 6 جنيه.

الإسكندرية 6 جنيه.

سيد زكريا 7 جنيه.

أما فيما يتعلق بأسعار الفراخ البيضاء فتراوحت بين 27 و28 جنيه، والساسو بين 32 و33 جنيه سعر المزارع اليوم الأربعاء 16 يونيو.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 15 يونيو

ما زال الإنخفاض مستمر في أسعار الكتاكيت بشكل عام وسعر الكتكوت الابيض بشكل خاص اليوم الثلاثاء 15 يونيو، حيث انخفض في شركة الوطنية إلى 7 جنيه بعد أن كان بـ10.25 منذ أيام قليلة، وسجل في السقا 3.5 جنيه فقط بعد أن تجاوز ال6 جنيه بها قبل أيام، وتراجع في المراعي إلى 4.5 اليوم، وفي العناني سجل 7.25 جنيه، وفي القاهرة للدواجن والوادي سجل 6.5 جنيه، أما الفراخ البيضاء سجلت اليوم 27 جنيه للكيلو والساسو 32 جنيه والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 14 يونيو

وقعت اليوم الإثنين 14 يونيو تغيرات مفاجئة في سعر الكتكوت الابيض، وذلك بانخاض كبير عن أسعار الأمس، لسيجل الآن في شركة منير السقا 4 جنيه فقط، وفي المراعي 4.5 جنيه، وفي العناني 7.75 جنيه، وفي الواد 7.25 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 6.5 جنيه، وفي الوطنية 8 جنيه، أما الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه، و32 للساسو و21 للأمهات.

سعر الكتكوت اليوم 13 يونيو

انخفض اليوم 13 يونيو سعر الكتكوت الابيض بشكل كبير ومفاجئ بعد أن صعد كثيراً خلال الأيام الماضية، وسجل اليوم الكتوت 5.75 جنيه في شركة المراعي، و6.5 جنيه في شركة في رواد النيل، و7 جنيه في شركة الإسكندرية، و10.25 في شركة الوطنية.

أما الفراخ فاستقرت على 27 جنيه للأبيض و32 للساسو و21 للأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 12 يونيو

استقرت اليوم السبت 12 يونيو الجاري 2021 سعر الكتكوت الأبيض عند أسعار أمس الجمعة، لتتراوح أسعار اليوم ما بين 10.25 وهو أعلى سعر في شركة الوطنية اليوم، و6.5 جنيه في بورصة منير السقا وهو أقل سعر اليوم في السوق.

أما سعر البيض اليوم 12 يونيو فجاء كالتالي

بيض ابيض بيض أحمر بيض بلدي 39 جنيه 42 جنيه 45.5 جنيه

وجاءت أسعار الفراخ اليوم 12 يونيو وفق الآتي

فراخ بيضاء فراخ ساسو فراخ امهات 27 جنيه 32 جنيه 21 جنيه

سعر الكتكوت اليوم 11 يونيو “الجمعة”

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء والفراخ اليوم الجمعة 11 يونيو، بينما ارتفعت أسعار البيض لتسجل 45 للكرتونة البلدي، و42 جنيه للبيض الأحمر، والأبيض سجلت الكرتونة اليوم به 39 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 11 يونيو 27 جنيه بانخفاض جنيهاً عن أسعار أمس الخميس، أما أسعار الساسو فسجلت اليوم 33 جنيه، والأمهات 22 جنيه، وبالنسبة للكتاكيت البيضاء فسجلت 10.25 اليوم في شركة الوطنية كأغلى سعر بالسوق، و7 جنيه في رواد النيل كأقل سعر بالشركات اليوم، ودار سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين هذين السعرين.

سعر الكتاكيت اليوم 10 يونيو

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الخميس 10 يونيو ارتفاعاً جديداً في بعض الشركات واستقرار في شركات أخرى، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية: 10.25 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.25 جنيه.

المراعي: 8 جنيه.

رواد النيل:7 جنيه.

الإسكندرية 8 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 28 جنيه للأبيض، و33 الساسو، و22 جنيه للأمهات.

سعرالكتاكيت والفراخ اليوم الأربعاء 8 يونيو

استقر سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 9 يونيو على نفس أسعار الأمس وذلك عقب القفزة التي شهدتها الأسعار أمس الأربعاء وسجل الكتكوت الأبيض اليوم 10.25 في شركة الوطنية كأعلى سعر اليوم، و9.5 في العناني و8.5 في الوادي، و7.5 جنيه في الإسكندرية.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت 28 جنيه، والأمهات 22 جنيه والساسو 33 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 8 يونيو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم 8 يونيو ارتفاعاً في العديد من الشركات الموجودة بالسوق المصري، ليتجاوز الـ10 جنيه لأول مرة منذ أسابيع، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كالتالي.

العناني: 9.5 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة: 9.25 جنيه.

الوطنية: 10.25 جنيه.

الإسكندرية: 7.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

سيد زكريا: 7.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجل 27 جنيه اليوم الثلاثاء 8 يونيو.

والساسو: 33 جنيه.

والأمهات: 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 7 يونيو

ارتفعت اليوم أسعار الكتكوت الأبيض الإثنين السابع من ونيو الجاري 2021، لتسجل 9.9 جنيه في شركة الوطنية، و9.5 في العناني، و9.25 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، و7.5 في الإسكندرية، و8.5 جنيه في الوطنية، أما الفراخ البيضاء فاستقرت عند 27 جنيه، والساسو 33 جنيه والأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم الأحد 6 يونيو

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد ارتفاعاً في عدد من الشركات العاملة بالسوق، واستقر في العديد من الشركات الأخرى، لتأتي اليوم 6 يونيو على نفس الأسعار التالية.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم 6 يونيو الوطنية 9.75 جنيه وهو أعى سعر في السوق رواد النيل 6.5 جنيه وهو أقل سعر في السوق المراعي 7 جنيه القاهرة 9 جنيه العناني 9.5 جنيه الوادي 8.5 جنيه سيد زكريا 7.5 جنيه

أما أسعار الفراخ فجاءت كما يلي

الفراخ البيضاء اليوم 6 يونيو 27 جنيه الفراخ الساسو اليوم الأحد 33 جنيه الفراخ الأمهات 20 جنيه

سعر الكتكوت اليوم السبت 5 يونيو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت الموافق 5 يونيو الجاري حالة من الإستقرارالملحوظ، ليسجل اليوم في العناني 9.5 جنيه، وفي المراعي 6.8 جنيه، وفي رواد النيل 6.25 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 9 جنيه، وفي الوادي 8.5 جنيه، وفي الإسكندرية للدواجن 7 جنيه.

كما استقرت اليوم السبت الخامس من يونيو أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات، لتسجل 27 جنيه للأبيض و33 جنيه للساسو و20 للأمهات.

سعر الكتكوت اليوم

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 3 يونيو سعر 9.5 جنيه في العناني، والسقا 5.25 جنيه، والقاهرة 9 جنيه، والوطنية: 9.5 جنيه، ورواد النيل 6.26 جنيه، والمراعي 6.8 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضه اليوم الخميس 3 يونيو فسجلت 27 جنيه، والفراخ الساسو 33 جنيه والفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 2 يونيو

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 2 يونيو استقرار حذر كما كانت عليه الأسعار أمس الثلاثاء، ليسجل الكتكوت الأبيض الآن 7 جنيه قي شركة الإسكندرية و9.25 في العناني، و9.3 في الوطنية و8.5 في الوادي، و5.25 جنيه في السقا، و6.8 في المراعي.

أما الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 2 يونيو فسجل الكيلو بها 27 جنيه، والساسو متوسط 33 جنيه، مع وجود أسعار 34 و32 جنيه للكيلو، كما سجلت الفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري، حالة من الإستقرار، بالنسبة إلى الفراخ البيضاء والفراخ الساسو وكذلك استقرت أسعار الفراخ الأمهات، ولمعرفة سعر كيلو الفراخ اليوم الثلاثاء من هنا، كما يمكنكم الإطلاع على أسعار الكتكوت الابيض بداية شهر يونيو من هنا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 31 مايو

استمرت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 31 مايو في الإرتفاع، بالرغم من الإنخفاض المستمر في سعر الفراخ البيضا والساسو، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كما يلي.

الشركة العنان القاهرة للدواجن الوادي الوطنية السقا المراعي سيد زكريا السعر 9.25 جنيه 8.5 جنيه 8.25 جنيه 9.3 جنيه 5.25 جنيه 6.8 جنيه 7.5 جنيه

كما انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو إلى 31 جنيه، وسجلت الساسو متوسط 33 جنيه، والأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 30 مايو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 30 مايو الجاري ارتفاع كبير ومفاجئ في العديد من الشركات الموجودة بالسوق، وذلك على النحو التالي.

العناني 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

الوادي 7.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.25 جنيه.

الفيروز 7.75 جنيه.

الوطنية 9.3 جنيه.

المراعي 6.8 جنيه.

سيد زكريا 6 جنيه.

أما أسعار الفراخ فاستقرت كما هي عند 27 للفراخ البيضاء، وما بين 33 و35 للفراخ الساسو.

سعر الكتاكيت اليوم السبت 29 مايو

ارتفع سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 29 مايو 2021 في بعض الشركات، وذلك وفق الأسعار التالية.

العناني: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 8 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

المراعي: 6.25 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

وحول أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم السبت الموافق 29 مايو، فسجلت 27 جنيه لسعر الكيلو، أما الفراخ الساسو فتراحت ما بين 33 و35 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 28 مايو

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 28 مايو في شركة العناني: 8.5 جنيه، وفي شركة الوادي: 7.5 جنيه، أما القاهرة للدواجن فسجل بها اليوم 7.75 جنيه، كما سجل في شركة المراعي 6.25 جنيه، وفي الوطنية 8.5 جنيه، وفي د سيد زكريا 7 جنيه، والبنا: 6 جنيه، والحرمين 7 جنيه.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو فاستقر عند 27 جنيه، والفراخ الساسو سجلت اليوم الجمعة متوسط 34 جنيه لسعر الكيلو.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 27 مايو

ارتفعت اليوم الخميس 27 مايو أسعار الكتكوت الأبيض بمقدار 25 قرش في بعض الشركات، لتسجل الآن وفق أسعار بورصة الكتاكيت سعر 7 جنيه في شركة الوادي، و8.5 جنيه في شركة الوطنية، و6 جنيه في شركة المراعي و3.5 في السقا، و8.5 جنيه في الوطنية، أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس فاستقرت عند 27 جنيه للكيلو، والساسو ما بين 35 و33 جنيه، و18 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض والفراخ الأربعاء 26 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 زيادة جديدة في بعض الشركات واستقرار في شركات أخرى على النحو التالي.

العناني: 8.5 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

المراعي: 6 جنيه.

القاهرة: 7 جنيه.

الوادي: 6.75 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

سيد زكريا: 6.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فانخفضت اليوم الأربعاء 26 مايو لتسجل سعر 27 جنيه للكيلو، بينما تأرجحت الساسو ما بين 33 و35 جنيه للكيلو، واستقرت الفراخ الأمهات عند 18 جنيه.

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 25 مايو وفق الأسعار التالية.

العناني.. 8 جنيه.

القاهرة.. 6.75 جنيه.

الوادي.. 6.5 جنيه.

الفيروز.. 7 جنيه.

الوطنية.. 8.5 جنيه.

الكيان.. 5.8 جنيه.

المراعي.. 6 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 مايو فسجلت 28 جنيه للكيلو، وسجلت الساسو 32 جنيه في بعض الشركات و35 جنيه في شركات أخرى.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الفراخ

ارتفع اليوم الإثنين 24 مايو سعر الكتكوت الأبيض بشكل كبير مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، وذلك وفق الأسعار التالية.

الوادي.. 6.5 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

العناني: 8 جنيه.

القاهرة: 6.75 جنيه.

أمات: 6 جنيه.

المراعي: 5 جنيه.

الكيان: 5.5 جنيه.

سيد زكريا:6 جنيه.

المصرية الهولندية: 5 جنيه.

البنا: 5 جنيه.

رواد النيل: 5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 مايو فسجلت 28 جنيه، وسجلت الساسو 32 جنيه والفراخ الأمهات 17 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض والفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 23 مايو وفق ما يلي:

العناني: 7.25 جنيه.

سيد زكريا: 6 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

رواد النيل: 5 جنيه.

الوادي: 6.25 جنيه.

الفيروز: 6.5 جنيه.

منير السقا: 4 جنيه.

القاهرة:6.25.

الوطنية: 8 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد فاستقرت عند 29 جنيه للكيلو. واستقرت الساسو اليوم 23 مايو 2021 عند 32 جنيه. والأمهات سجلت اليوم 17 جنيه.

سعر الفراخ والكتاكيت السبت 22 مايو

استقر اليوم سعر الكتكوت الأبيض على نفس أسعار الأمس تقريباً، وذلك بالعديد من الشركات العاملة بالسوق، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت اليوم 22 مايو العناني 7.25 جنيه السقا 3.5 جنيه المراعي 4.75 جنيه القاهرة 5.5 جنيه الوادي 6 جنيه الوادي 6 جنيه الوطنية 7.25 جنيه سيد زكريا 6 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت اليوم السبت 22 مايو سعر 29 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار الساسو الآن 32 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الأمهات 17 جنيه سعر الكيلو اليوم.

سعر الكتاكيت والفراخ اليوم

ارتفع سعر الكتكوت اليوم ف بعض الشركات مثل الوادي والوطنية، واستقر في أغلب الشركات، وجاءت أسعار الكتاكيت الجمعة 21 مايو وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت العناني 7.25 جنيه الوطنية 7.25 جنيه القاهرة 5.5 جنيه السقا 3.5 جنيه المراعي 4.75 جنيه الوادي 6 جنيه سيد زكريا 6 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات فجاءت على النحو التالي.

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات تأرجحت بين 29 و30 جنيه متوسط 32 جنيه 17 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم والفراخ

استقر سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 20 مايو 2021 وذلك بعد الزيادات الأخيرة، كما ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

أولاً.. أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات

الشركة العناني القاهرة الوادي المراعي الوطنية رواد النيل سيد زكريا سعر الكتكوت الابيض 20 مايو 7.25 جنيه 5.5 جنيه 5.25 جنيه 4.75 جنيه 6.75 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه

ثانياً.. أسعار الكتكوت البلدي والفيومي والهجين وكتاكيت البط اليوم الخميس وفق بورصة منير السقا

نوع الكتكوت سعر اليوم 20 مايو الساسو 2 جنيه الفيومي 2 جنيه الكتكوت الأبيض 3.5 جنيه البلدي 2 جنيه بط مولر 6 جنيه بط مسكوفي 7 جنيه سمان عمر أسبوعين 2.75 جنيه

ثالثاً.. أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم 20 مايو

سعر الفراخ البيضاء 20 مايو سعر الفراخ الساسو 20 مايو سعر الفراخ الأمهات اليوم 30 جنيه تراوحت ما بين 31 و32 جنيه 18 جنيه سعر الكيلو

أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم الأربعاء 19 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 19 مايو تحركات جديدة في الأسعار ببعض الشركات واستقرار في شركات أخرى وذلك وفق الأسعار التالية.

الششركة سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 19- 5- 2021 العناني 7.25 جنيه المراعي 4.75 جنيه السقا 3.5 جنيه رواد النيل 4.5 جنيه القاهرة 5.5 جنيه الوادي 5.25 جنيه الوطنية 6.75 جنيه أمات 5.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء فارتفعت جنيهاً اليوم الأربعاء 19 مايو وانخفض سعر كيلو الفراخ الساسو جنيه مقارنةً بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضه 29 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 30 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات 18 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء والفراخ اليوم 18 مايو

ارتفعت اليوم الثلاثاء 18 مايو أسعار الكتكوت الأبيض في بعض الشركات، وذلك مقارنةً بأسعار الأمس، لتسجل الآن في شركتي القاهرة والوادي 5.25 جنيه، و4.5 جنيه في المصرية الهولندية ورواد النيل، و7 جنيه في العناني، و4 جنيه في المراعي، و6 جنيه سيد زكريا.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فتراجعت جنيه لتسجل 28 جنيه، والفراخ الساسو 31 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت اليوم 18 جنيه.

أبيض ساسو أمهات 28 جنيه 31 جنيه 18 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم 17 مايو

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 17 مايو وذلك بعد استقرار دام لأيام قليلة، حيث ارتفع الكتكوت بقيمة 2 جنيه دفعة واحدة كما في المصرية الهولندية، كما استقر في عدد من الشركات الأخر، وجاءت أسعار اليوم وفق الآتي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم 17 مايو 2021 المصرية الهولندية 4.5 جنيه الوطنية 6 جنيه منير السقا 3.5 جنيه الوادي 5 جنيه رواد النيل 4.5 جنيه القاهرة 4.5 جنيه المراعي 4 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم 17 مايو فجاء وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 17 مايو سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه 31 جنيه 18 جنيه

سعر الكتاكيت البيضاء والفراخ البيضه اليوم

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الأحد 16 مايو استقراراً على نفس أسعار الأيام الماضيةـ ليسجل أقل سعر اليوم 2.5 جنيه كما في المصرية الهولندية، بينما سجل أعلى سعر الآن 7.5 جنيه في شركة العناني، وتراوحت الأسعار اليوم ما بين هذا وذاك، كما سجلت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأحد 31 جنيه لسعر الكيلو.

سعر الفراخ اليوم السبت 15 مايو

استقرت اليوم السبت 15 مايو 2021 أسعار الكتاكيت البيضاء وأسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات على نفس أسعار الجمعة 14 مايو، لتسجل الفراخ البيضاء 31 جنيه والساسو 32 والأمهات 16 جنيه، كما لم يشهد سعر الكتكوت أي تغيرات في كل الشركات، والأسعار ثابته منذ أول يوم العيد وحتى اليوم السبت ثالث أيام العيد.

شركة العناني: 7.5 جنيه.

السقا: 3 جنيه.

القاهرة: 4.5 جنيه.

الإسكندرية: 4.5 جنيه.

الوادي: 5 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

المصرية الهولندية 2.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 14 مايو وأسعار الفراخ

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 مايو وثاني أيام العيد استقراراً على نفس أسعار اليومين الماضيين، كما استقرت أيضاً أسعار الكتكوت الابيض اليوم، ولك وفق الأسعار التالي.

سعر الفراخ البيضاء الجمعة 14 مايو

الفراخ البيضاء: 31 جنيه.

الفراخ الساسو: 32 جنيه.

الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14 مايو الجمعة

شركة العناني: 7.5 جنيه.

السقا: 3 جنيه.

الإسكندرية: 4.5 جنيه.

الوادي: 5 جنيه.

المصرية الهولندية 2.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 12 مايو الجاري ارتفاعاً مفاجئاً بقيمة جنيه ونصف في بعض الشركات، كشركة العناني، كما ارتفع أيضاً بقيمة أقل في شركات أخرى، وجاء أسعار الكتاكيت اليوم كالتالي:

العناني المراعي منير السقا الوادي الفيروز القاهرة الإسكندرية سيد زكريا 7.5 جنيه 4 جنيه 3 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه 7 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء فارتفعت اليوم لتسجل 31 جنيه سعر الكيلو بالمزارع الآن، بينما تراوحت سعر الفراخ الساسو ما بين 31 و32 جنيه، وسجلت الفراخ الأمهات 16جنيه كما في بورصة منير السقا.

سعر الكتكوت الابيض وأسعارالفراخ 11 مايو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم تحركات جديدة بمقدار 25 قرش زيادة في شركتي القاهرة والوادي، وانخفاض جنيه في شركة الإسكندرية للدواجن، واستقرار في بعض الشركات الأخرى، وذلك بعد أيام من الإنخفاض الكبير في الأٍعار والتي وصل معها الكتكوت إلى 2 جنيه كما في بورصة منير السقا، وكانت أسعار الكتاكيت قد ارتفعت بشكل كبير في منذ بداية رمضان ووصل معها الكتكوت إلى ما يقرب من 14 جنيه، لكنها منذ أسبوع تقريباً تراجعت من جديد وبشكل كبير.

وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 10 مايو كما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الابيض الإثنين 10 مايو شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بارتفاع 25 قرش عن سعر الأمس شركة الوادي 4.75 جنيه بارتفاع 25 قرش عن سعر الأمس شركة الإسكندرية للدواجن 4.5 جنيه بانخفاض جنيه عن أسعار الأمس شركة منير السقا 2 جنيه وهو أقل سعر في السوق شركة رواد النيل 3.5 جنيه شركة العناني 6 جنيه شركة الوطنية 6 جنيه الشركة المصرية الهولندية 3 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 10 مايو فارتفعت في كل الشركات بمقدار جنيه في سعر الكيلو، بينما استقرت أٍعار الفراخ الساسو والأمهات في بورصة الدواجن، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 10 مايو 30 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الإثنين 10 مايو 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين 10 مايو 16 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 9 مايو

استقر سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 9 مايو ليسجل 2 جنيه في منير السقا وهذا هو أقل سعر، كما سجل 6 جنيه في عدد من الشركات مثل الوطنية والعناني، وهذا هو متوسط الأسعار، ودارت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين الـ2 والـ6 جنيه، كما سجل الكتكوت الأبيض 3 جنيه في المصرية الهولندية و3.5 في رواد النيل و5.5 في شركة الإسكندرية.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 9 مايو فسجلت 29 جنيه، وسجل سعر الكيلو الساسو 31 جنيه، كما سجلت الفراخ الأمهات اليوم 16 جنيه.

سعر الكتكوت السبت 8 مايو

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 8 مايو استقراراً ملحوظاً وذلك وفق الأسعار التالية

الشركة سعر الكتكوت اليوم السبت 8 مايو الإسكندرية 5.5 جنيه القاهرة 4.25 جنيه العناني 6 جنيه رواد النيل 3.5 جنيه منير السقا 2 جنيه المراعي 4 جنيه الوطنية 6 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم السبت 8 مايو فجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: 28 جنيه سعر الكيلو اليوم.

الفراخ الساسو: 30 جنيه سعر الكيلو اليوم السبت.

الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

سعر الكتكوت والفراخ اليوم بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتكيت اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً بعد موجة كبيرة من الإنخفاضات خلال الأيام الماضية، وسجل الكتكوت الأبيض اليوم 2 جنيه في منير السقا، و3.5 في رواد النيل و3 جنيه في المصرية الهولندية، و6 جنيه في العناني، و4.25 في القاهرة للدواجن، و4.5 جنيه في الوادي.

أما سعرالفراخ البيضاء اليوم فاستقرت عند 28 جنيه وهي نفس أسعار الأمس الخميس، وسجلت الفراخ الساسو 30 جنيه، والأمهات 16 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 6 مايو

سجل الكتكوت الابيض اليوم انخفاضاً في عدد من الشركات واستقراراً في شركات أخرى، وجاءت الأسعار وفق ما يلي:

الشركة العناني القاهرة الوادي الوطنية أمات الحرمين الإسكندرية السقا سعر الكتكوت الأبيض اليوم 6 جنيه 4.25 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه 2 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات فجاءت كالآتي:

سعر الفراخ البيضاء الخميس سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس سعر الفراخ الأمهات اليوم الخميس 29 جنيه 30 جنيه 16 جنيه

سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 5 مايو

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 5 مايو الجاري 7 جنيه في شركة العناني و4.5 في شركة الوادي و6 جنيه في الوطنية، ورواد النيل 4 جنيه، وفي شركة الإسكندرية سجل 5.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فارتفعت من جديد لتسجل 29 جنيه الآن في بورصة الدواجن، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 30 جنيه والأمهات 16 جنيه.

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سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 4 مايو

شهد سهر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 4 مايو تأرجحاً جديداً في الأسعار، مع زيادات طفيفة في بعض الشركات واستقرار في شركات أخرى وانخفاض في بعض الشركات، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة السقا المراعي العناني الوادي نيوهوب الوطنية الفيروز رواد النيل سعر الكتكوت اليوم 2.75 جنيه 4 جنيه 7 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 4 جنيه

أما أسعار الفراخ الساسو والبيضاء والأمهات اليوم الثلاثاء 4 مايو فجاءت كالتالي:

سعر الفراخ الساسو اليوم 27 جنيه انخفاض جنيه عن أسعار الأمس سعر الفراخ البيضاء اليوم 30 جنيه استقرار على نفس أسعار الأمس سعر الفراخ الأمهات اليوم 16 جنيه انخفاض جنيه عن أسعار الأمس

سعر الكتكوت الابيض اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد الموافق الثاني من مايو الجاري تراجعه المستمر منذ عدة أ]ام، ليسجل أدنى سعر له اليوم منذ شهور، حيث سجل في بورصة منير السقا 2.5 جنيه، و3.75 في شركة القاهرة للدواجن، و6 جنيه في العناني، و4 جنيه في المراعي و6 جنيه في الوطنية.

كما شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 2 مايو 2021 زيادة مفاجئة بلغت نحو جنيهان في سعر الكيلو، لتسجل الآن في بورصة الدواجن 28 جنيه، مقارنةً بـ26 جنيه بالأمس.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 2 مايو 28 جنيه سعر الكيلو أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 2 مايو 30 جنيه متوسط سعر الكيلو اليوم أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 2 مايو 17 جنيه سعر الكيلو اليوم

كما تختلف أسعار الدواجن في المزارع عن أسعار المحلات، حيث أن أسعار المحلات تزيد قليلاً بمقدار 3 إلى 5 جنيه في الكيلو عن نظيرتها في المزارع، وذلك لاحتسابهم أسعار التكلفة والعمالة وإضافتها إلى أسعار المزارع، كما أن أسعار التنفيذ ربما تقل أو تزيد جنيهاً عن الأسعار المعلنة.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 26 أبريل 2021

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم 26 أبريل 2021 تراجعاً جديداً ليسجل 3 جنيه فقط في بورصة منير السقا، كما سجل 4.75 في رواد النيل، وهذه أقل أسعار في سوق الكتاكيت اليوم.

العناني: 8 جنيه.

القاهرة: 5.5 جنيه.

الوادي: 6.5 جنيه.

المراعي: 5 جنيه.

الفيروز: 6 جنيه.

الوطنية: 8 جنيه.

أمات: 7 جنيه.

الكيان: 6 جنيه.

أما أسعار الفراخ اليوم فجاءت وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 26 أبريل: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم الإثنين 26 أبريل: 31 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين 26 أبريل: 19 جنيه.

سعر الكتكوت يوم الأحد 25 أبريل 2021

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم تراجع جديد في العديد من الشركات المنتجة والموزعة للكتاكيت البيضاء، ليتراجع اليوم إلى 3.5 فقط في شركة منير السقا، وسجل 5.5 جنيه اليوم في شركة القاهرة للدواجن، و5 جنيه فقط في المراعي، وهذه أقل أسعار متواجدة بالسوق، كما سجل سعر الكتكوت اليوم 8.5 جنيه في شركة العناني، و6 في الكيان و7 جنيه في أمات، و8 جنيه في الكيان و7 في سيد زكريا، و6 جنيه في مكة المكرمة.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 أبريل في بورصة الدواجن فجاءت وفق ما يلي:

نوع الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات سعر الفراخ اليوم متوسط 28 جنيه متوسط 31 جنيه 21 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 24 أبريل

وشهد سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 24 أبريل الجاري استقرار حذر بعد الإنخفاض الكبير الذي في بعض الشركات العاملة بالسوق أمس، ووصل الكتكوت اليوم إلى 3 جنيه فقط كما في بورصة منير السقا، وتأتي هذه الأسعار في ظل التراجع الكبير الذي شهدته بورصة الدواجن وتراجع سعر الفراخ البيضاء ووصولها إلى 26 جنيه منذ أيام قليلة وعودتها إلى الإرتفاع مرة أخرى اليوم 24 أبريل.

وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم وفق الأسعار التالية:

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم العناني 8.5 جنيه الوطنية 8.5 جنيه السقا 3 جنيه الفيروز 5.5 جنيه المراعي 4.5 جنيه سيد زكريا 7 جنيه أمات 7.5 جنيه الكيان 6 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فجاءت على النحو التالي

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 24 أبريل سعر الفراخ الساسو اليوم 24 أبريل رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 33 جنيه منير السقا 29 جنيه 32 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 32 جنيه محمد عادل 29 جنيه 31 جنيه بورصة جنوب الصعيد 28.5 جنيه 35 جنيه أحمد عام 29 جنيه — فوزي تفاحة 29 جنيه — محمد عثمان 29 جنيه — محمد القشلان 29 جنيه —

كم جاءت أسعار الكتاكيت في بورصة منير السقا اليوم السبت 24 أبريل 2021 وفق ما يلي

نوع الكتكوت سعر الكتكوت اليوم كتكوت أبيض 3 جنيه كتكوت ساسو 1.75 جنيه كتكوت بلدي 1.5 جنيه كتكوت فيومي 1.5 جنيه كتكوت هجين 1.5 جنيه كتكوت بط مولر 7 جنيه كتكوت بط مسكوفي 9 جنيه سمان عمر أسبوعين 3 جنيه

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سعر الكتكوت الابيض اليوم 21 أبريل

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 21 أبريل استقراراً في أغلب الشركات المتواجدة بالسوق، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 6 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

منير السقا: 3.5 جنيه وهو أقل سعر بالسوق.

سيد زكريا: 7 جنيه.

نيوهوب: 8.5 جنيه.

أمات: 8 جنيه.

الكيان: 6 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم فسجلت الأسعار التالي:

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات من 28 إلى 30 جنيه على اختلاف الشركات متوسط 33 جنيه اليوم 21 جنيه

سعر الكتكوت اليوم 21 أبريل 2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء استقراراً حراً بعد موجة كبيرة من الإنخفاض خلال اليومين الماضيين فقط، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 20 أبريل وفق الأسعار التالي:

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي الوطنية أمات السقا المراعي رواد النيل الإسكندرية للدواجن سعر الكتكوت الأبيض اليوم 8.5 جنيه 5.75 جنيه 7.75جنيه 9 جنيه 9 جنيه 4 جنيه 5.5 جنيه 6.5 جنيه 6.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت متوسط 28 للكيلو، والفراخ الساسو سجلت متوسط 33 جنيه.

كما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة منير السقا وفق ما يلي:

نوع الكتكوت كتكوت أبيض كتكوت ساسو كتكوت بلدي كتكوت فيومي كتكوت هجين كتكوت بط مولر كتكوت بط مسكوفي سمان عمر أسبوعين سعر الكتكوت اليوم 3.5 جنيه 1.75 جنيه 1.5 جنيه 1.5 جنيه 1.5 جنيه 7 جنيه 9 جنيه 3 جنيه

سعر الكتكوت اليوم 19 أبريل 2021

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 19 أبريل تراجعها لليوم الثاني على التوالي، وجاء سعر الاكتكوت اليوم وفق الأسعار التالية.

الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم العناني 8.5 جنيه سعر اليوم القاهرة للدواجن 5.75 جنيه الوادي 7.75 جنيه الفيروز 6.5 جنيه الوطنية 9 جنيه أمات 9 جنيه الكيان 6 جنيه المراعي 5.5 جنيه سيد زكريا 7 جنيه

كما بدأت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 19 أبريل في الإرتفاع من جديد لتسجل متوسط 28 جنيه مقارنةً بـ26 جنيه أمس الأحد.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 18 أبريل

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 18 أبريل 2021 تراجعاً كبيراً وصل إلى جنيهان في بعض الشركات، بل سجل الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة منير السقا 4 جنيه، والكتكوت الساسو سجل 1.75 جنيه، كما يأتي هذا التراجع تزامناً مع أسعار الفراخ البيضاء اليوم والتي سجلت ما بين 26 و28 جنيه، ولكن سعر أغلب الشركات 26 جنيه، وربما يقل سعر التنفيذ جنيهاً لتصل أسعار الفراخ إلى 25 جنيه اليوم الأحد 18 أبريل، وجاء أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار الآتية:

الشركة السقا المراعي القصبي والخرصاوي الوادي القاهرة للدواجن نيوهوب العناني الفيروز الوطنية سعر الكتكوت الابيض اليوم 4 جنيه 5.5 جنيه 6 جنيه 8.75 جنيه 7.5 جنيه 10 جنيه 9.5 جنيه 6.5 10 جنيه

أسعار الكتكوت الابيض اليوم 17 أبريل

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 17 أبريل فقد سجل في شركة العناني 9.75 جنيه، وفي الوادي 9.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 9.5 جنيه، وفي نيوهوب 10.5 جنيه، والفيروز 7 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، وأمات 9 جنيه، والكيان 7 جنيه، وسيد زكريا 7 جنيه، والمراعي للدواجن 9.75 جنيه، ومكة المكرمة: 7 جنيه.

الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم الكيان 7 جنيه د سيد زكريا 7 جنيه المراعي 6.75 جنيه السقا 4 جنه العناني 9.75 جنيه الوادي 9.5 جنيه

كما سجل الكتكوت الأبيض اليوم في منير السقا 4 جنيه و2 جنيه للساسو، و1.5 جنيه للفيومي والبلدي والهجين.

نوع الكتكوت كتكوت أبيض كتكوت ساسو كتكوت بلدي كتكوت فيومي كتكوت هجين سعر الكتكوت اليوم بورصة منير السقا 4 جنيه 3 جنيه 1.5 جنيه 1.5 جنيه 1.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

رئيس رابطة الدواجن: 29 جنيه سعر اللحم الأبيض و34 جنيه سعر كيلو الساسو.

منير السقا: 28 جنيه للأبيض، و36 جنيه للساسو.

المنصورة للدواجن: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه فراخ ساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه أبيض و35 جنيه للساسو.

وتقوم أغلب الأسر الآن بشراء الكتكوت الأبيض وتربيته وتسمينه في المنازل، وذلك بدلاً من الفراخ البيضاء الجاهزة التي تباع في المحلات أو في المزارع، ويمتاز الكتكوت الذي يتم تربيته في البيت بجودته من حيث اللحم مقارنةً بالذي يتم تربيه بمزارع الدواجن، وتقوم ربات البيوت بأخذ حاجة المنزل وكفايته وبيع الباقي في السوق، ثم يقومون بتربية دورة أخرى عبارة عن 20 كتكوت مثلاً أو أقل قليلاً أو أكثر من ذلك.