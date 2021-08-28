انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم 28 أغسطس 2021 سعر الفراخ وسعر الكتكوت الأبيض السبت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 28 أغسطس والتي تشمل سعر الفراخ البيضاء والفراخ الساسو والأمهات وسعر الكتكوت الأبيض اليوم شركات وقطعان وكذلك أسعار الكتاكيت الساسو، وذلك في ظل التغيرات الأخيرة بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية.

بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ وسعر الكتكوت الأبيض

ونبدأ أسعار اليوم السبت 28 أغسطس بسعر الكتكوت الأبيض شركات، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت شركة نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.

شركة العناني 8.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 6.75 جنيه.

شركة الوادي 7 جنيه.

شركة المراعي 5.75 جنيه.

شركة الوطنية 7.5 جنيه.

الشركة المراعي الوطنية العناني منير السقا الوادي القاهرة سعر الكتكوت 5.75 جنيه 7.5 جنيه 8.75 جنيه 5 جنيه 7 جنيه 6.75

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو في بورصة الدواجن اليوم فجاء كالتالي

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 28 أغسطس سجل 24 جنيه في بورصة الدواجن والتنفيذ على 23 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم تأرجح بين 40 إلى 44 جنيه على حسب البورصات.

سعر الفراخ البيضاء اليوم “أمهات” 18 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم “قطعان”

أعلى سعر للكتكوت اليوم 5.2 جنيه.

أقل سعر اليوم 5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم

أعلى سعر اليوم 5 جنيه.

أقل سعر اليوم 4.5 جنيه.