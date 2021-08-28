/647487/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي، ومباراة مانشستر سيتي وأرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد مع ريال بيتيس بالدوري الإسباني، وجولة الختام من الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة مانشستر سيتي أمام فريق آرسنال في تمام الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة أستون فيلا أمام فريق برينتفورد في تمام الساعة 4 مساء تقام مبارة نيوكاسل يونايتد ساوثهامتون في تمام الساعة 4 مساء تقام مباراة وست هام يونايتد ىأمام فريق كريستال بالاس في تمام الساعة 4 مساء تقام مباراة نوريتش سيتي أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة 4 مساء تقام مباراة برايتون أمام فريق إيفرتون في تمام الساعة 4 مساء تقام مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني سليتا فيجو أمام فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 5 مساء ريال سوسييداد أمام فريق ليفانتي في تمام الساعة 7:30 مساء إلتشي أمام إشبيلية الساعة 7:30 مساء ريال بيتيس ريال مدريد الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أتلاتنا بولونيا في تمام الساعة 6:30 مساء لاتسيو أمام سبيزيا في تمام الساعة 6:30 مساء فيورنتينا أمام فرق تورينو في تمام الساعة 8:45 مساء يوفنتوس أمام فيرق إمبولي في تمام الساعة 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري الألماني تقام مباراة كولن أمام فريق بوخوم في تمام الساعة 3:30 مساء تقام مباراة شتوتجارت فرايبورج في تمام الساعة 3:30 مساء تقام مباراة بايرن ميونيخ هيرتا برلين في تمام الساعة 6:30 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري تقام مباراة سموحة أمام فريق المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساء تقام مباراة بيراميدز أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها الساعة 5 مساء على قناة أون تايم سبورت تقام مباراة المقاولون العرب الاتحاد السكندري الساعة 7 مساء تقام مباراة الإنتاج الحربي وادي دجلة الساعة 7 مساء تقام مباراة إنبي أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها الساعة 9 مساء

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