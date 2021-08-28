رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس السيسي بمطار بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى بغداد للمشاركة في قمة دول جوار العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى.

وتهدف قمة دول جوار العراق إلى تخفيف التوترات التي تمر بها المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة بينها.

ويحضر القمة عدد من رؤساء الدول وممثليها، من مصر والسعودية والكويت والإمارات تركيا.

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