استقرار فى اسعار الذهب اليوم السبت

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية بالاسواق المحلية، مع ثبات سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن منذ تعاملات أمس المسائية بعد تحقيق المعدن الأصفر جزءا من المكاسب.

دوت الخليج يرصد اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 790 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس ، بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة خلال التعاملات ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر بسبب جودته العالية.

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر .

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ووصل سعر الجنيه الذهب، اليوم في مصر نحو 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27964 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

ووصل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولارًا.

كما تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بحسب نسبة المصنعية من محل صاغة لآخر،ومن تاجر لآخر، ومن محافظة لآخري، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة.