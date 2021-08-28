مي رشدي لـ دوت الخليج :عودة المصريين من افغانستان يُشعرنا بالفخر لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري

/647494/مي-رشدي-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-افغانستان-يشعرنا-بالفخر-لوجود-دولة-حقيقية-وقوية-تعلي-من-قيمة-المواطن-المصري

أشادت النائبة مي رشدي ،عضو مجلس النواب ، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عودة المصريين من أفغانستان ،مضيفة “يُشعرنا بالفخر الكبير لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري، وتسخر من أجله كافة الجهود ، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري في الداخل والخارج .

عودة المصريين من افغانستان

وأوضحت النائبة مي رشدي ،عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أنه رغم الاحداث المتسارعة فى أفغانستان وصعوبة الاوضاع الانسانية في كابول، أدي إلى عجز دول كبيرة عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم ،مؤكدة أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة علي انجار الصعاب، في ظل توجيهات حرص الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.

الاوضاع فى افغانستان

وأضافت النائبة مي رشدي، أن عودة المصريين لارض الوطن دليل على حرص الدولة المصريه على سلامة كل أبناءها داخل حدود الوطن او خارجه،فضلا عن قوة الدولة و مؤسساتها الوطنية.

وكانت القيادة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من افغانستان.