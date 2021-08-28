نانسي نعيم لـ دوت الخليج: نجاح مصر فى التحويل لمنطقة لوجستية يرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا

/647497/نانسي-نعيم-لـ-تحيا-مصر-نجاح-مصر-فى-التحويل-لمنطقة-لوجستية-يرتكز-على-التوظيف-الأمثل-للتكنولوجيا

قالت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة يرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد.

منظقة لوجستية عالمية

وأضافت النائبة نانسي نعيم، انه يتطلب تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الكترونِية الموحدة "نافذة"، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا.

وتابعت نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، باتت مصر مركزاَ للسياحة، ونقطة ارتكاز للمسافرين والبضائع ،وهو ماينفي بدوره مساعي الصين لإعتبار مصر ممر في طريق الحرير بل أنها اصبحت منطقة لوجستية، مضيفة” أن المنطقة الاقتصادية في محور تنمية قناة السويس و الموانئ و الارصفة شددت من عزيمتنا علي اتخاذ مثل هذا القرار .

الاصلاح الاقتصادي

ولفتت النائبة نانسي نعيم،إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي و تحرير سعر الصرف، فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية كانت ضرورة لاتخاذ هذا القرار،إضافة إلى استعادة الامن و تقوية الجيش و عدم الانجراف وراء (الاستفزازات) الغشيمة للوقوع في فخ الحروب، و اتباع الرشادة في توازن المصالح.

واختتمت : أنه في ظل التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط من كل جانب، فإن نجاح مصر بأن تكون منطقة لوجستية يربط بها مصالح الدول الاستثمارية ، وهو ما يجعل تلك الدول تسعي لحماية مصالحها والحفاظ عليها