/647500/ضبط-تشكيل-عصابي-لسرقة-التكاتك-في-المرج-والخانكة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة التكاتك ، وتركز نشاطهم الاجرامى فى كل من منطقة المرج و الخانكة واعترف المتهمين بجريمتهم و تم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي

سرقة التكاتك

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وتم اتخاذ الإجراءات والتحريات اللازمة وإعداد الكمائن، وفى النهايةتم ضبطهم، و بالتحقيق معهم اعترفا تفصيليًا بارتكابهم وقائع السرقة المبلغ عنها، وتم بإرشادهما ضبط التكاتك المستولى عليها، وتم تحرير المحاضر اللزمة للوقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

بمفتاح المصطنع

أسفرت تحقيقات نيابة المرج، مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالمرج، عن أعتراف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا متخصص في سرقة التكاتك بأستخدام أسلوب «المفتاح المصطنع»، فى دائرة منطقتى الخانكة والمرج، وتم إحالتهمابأمر من النيابة الى محاكمة الجنائية.

المرج والنهضة

واعترفا المتهمين بسرقتهما عدد 3 تكاتك فى طريق المرج النهضة، وتم إخفاء التكاتك داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وقاما بتغير ملامحها حتى يمكنهم بيعها، كما أقرا بسرقتهما سيارة ملاكي ولكنهم فشلو فى بيعها فتركها بمنطقة نائية، وأمر النيابة باحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.