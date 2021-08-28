طرح 63 محلا و4 صيدليات و12 وحدة مهنية وإدارية للبيع فى المدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، طرح 63 محلا تجاريا و4 صيدليات و12 وحدة مهنية وإدارية و3 مخابز بـ4 مدن جديدة هى "النوبارية الجديدة - بدر - السادات - الصالحية الجديدة".





وأضاف المهندس حاتم محمود، بحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلنى بها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 20 محلا تجاريا، وصيدلية بمساحات تتراوح من “11م2 : 42م2”، و10 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح من “30م2 : 100م2” بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بجلستين للمزاد العلنى يومى الأربعاء 22-9-2021، والإثنين 15-11-2021، مضيفاً أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من “25م2 : 33م2” بسوق الحى الثانى وسوق ابنى بيتك موقعى "1و2" بالمدينة للبيع بجلسة المزاد العلنى يوم الإثنين 15-11-2021.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من “ 13م2 : 54م2” بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلنى، يوم الإثنين 25-10-2021.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح 13 محلا تجاريا وصيدلية بالدور الأرضى بالسوق التجارية الكبيرة بمساحات تتراوح من “32م2 : 99م2”، ومخبز بلدى بمساحة “395م2 مبنى + سور “ بمنطقة "إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية " بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء19-10-2021.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم طرح 14 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من “18م2 : 37م2” بالحى الخامس بمنطقة البنفسج بالسوقين رقمى “1 و2 “، ومخبز بالحى الخامس بمنطقة النرجس بالسوق رقم 6 بمساحة "217م2”، ومخبز بالحى السابع منطقة c بمساحة للمبنى 120م2، وبالسور بمساحة 395م2 بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلنى يومى الثلاثاء 19-10-2021، والثلاثاء 30-11-2021.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من”22م2 : 75م2”، ووحدتين مهنيتين بمساحات تتراوح من “ 75م2 : 80م2” بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد 3-10-2021.