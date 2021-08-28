إجراء المقابلات الشخصية لـ1.610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية

وقدم محمود شعراوى، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من السادة المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التى بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات لإختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة ومد الإعلان الرسمى للمسابقة لمدة شهرين لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم حوالى 2.100 متقدم.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حاليًا بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة.
وقال الوزير، إنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لجميع المتقدمين للمسابقة والذين انهوا آخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خصوصًا الجهات الرقابية، تمهيدًا للإعلان عن النتيجة والتى من المتوقع أن تكون خلال الشهرين القادمين.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم مناقشة المتقدمين أيضًا فى بعض الموضوعات المتعلقة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتصدى للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن جميع المتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات الشخصية اجتازوا بعض الاختبارات فى اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.
وشدد شعراوى، على أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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