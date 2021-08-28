جامعة القاهرة: خطة شاملة لاستكمال تلقى لقاحات كورونا قبل بداية الدراسة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وضع خطة شاملة لاستكمال تلقى لقاحات فيروس كورونا بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة وذلك فى ظل خطة الدولة الشاملة لحماية مواطنيها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية فى الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2021-2022.





وقال الدكتور محمد الخشت، بحسب بيان للجامعة، اليوم السبت، إن خطة تلقى اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها و اكتساب الجسم مناعة تجاهها، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة منسوبيها ورعايتهم صحيا، واستعدادها لمواجهة التطورات المحتملة لجائحة فيروس كورونا، ووضع خطة مسبقة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، بما يساهم فى استعادة الحياة الطبيعية التى تمكنها من مواصلة مسيرتها الدراسية والعملية والمشاركة فى العديد من الأنشطة بما يماثل الفترة السابقة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تنفيذ خطة تلقى لقاحات فيروس كورونا تتم على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى فى فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقى اللقاحات التى تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمى الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة فى القواعد الإرشادية، والتى شملت مقدمى الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمى الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة تلقى اللقاحات بدأت فى إبريل 2021، من خلال تطعيم جميع العاملين بالمستشفيات، وطلبة كليات الطب والتمريض خاصة بالمراحل الأخيرة ممن يدخلون المستشفيات للتدريب العملى، وكبار السن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيرًا إلى أن حملة تلقى اللقاحات بدأت بمستشفى قصر العينى، وتم إضافة 5 وحدات بكليات الحقوق والتجارة والهندسة وطب الأسنان، بالإضافة إلى مركزى التعليم المدمج وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تجهيز استراحة أعضاء هيئة تدريس قصر العينى لتلقى اللقاح مع تزويدها بجميع مستلزمات الوقاية من ماسكات، وترمومترات لقياس الحرارة للمترددين، ومطهرات للأيدى، وكذلك الأدوية الطبية المتعلقة بحدوث أى مضاعفات للتطعيم بعد تلقى اللقاح، موضحا استقبال الراغبين فى تلقى اللقاح بصفة يومية بعد تنظيم جداول بجميع الأقسام بالمستشفيات والراغبين فى تلقى اللقاح من معهد الأورام وكليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، مع الالتزام بالجداول المرسلة منعا لحدوث أى تزاحم بمنطقة تلقى اللقاحات.

وشدد على ضرورة الإنتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنسوبى الجامعة قبل بداية العام الدراسى، واتخاذ الإجراءات المُلزمة لتلقى التطعيم، واتخاذه شرطا أساسيا للتواجد داخل الحرم الجامعى، مع الاستمرار فى تكثيف الجهود الطبية التى تتسم بالشكل الحضارى والمنظم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.