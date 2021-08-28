الأوقاف: تشكيل لجان لفحص مكتبات المساجد وتنقيتها من الإصدارات المتشددة

جدة - نرمين السيد - نبهت وزارة الأوقاف، على جميع المديريات بسرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية وعضوية من يراه لإعادة فحص أى مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد وتنقيتها من أى إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمى لأى جماعة متطرفة مع إحالة كل متسبب أو مقصر فى ذلك للتحقيق.





كما نبهت الوزارة، فى منشور لها حمل رقم "64" لسنة 2021، بالتنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعد السماح بإدراج أى كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام الوزارة، وكذلك إزالة أى ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أى إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات فى المسجد القائم عليه أو يوجد به أى منشورات معلقة سواء فى لوحه أم غيرها إلى التحقيق. وتنتهى جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها فى مع موعد أقصاه أسبوعان من تاريخخ.

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