الري: عقد المؤتمر الأول لمحافظة سوهاج بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول...

- عرض بعض التجارب الرائدة للمزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث

- عقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية ، وإعداد كافة المستندات للبدء في التنفيذ بمشاركة البنوك والشركات المعنية

فى ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .. استقبل السيد اللواء/ طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه بديوان عام المحافظة ، السيد المهندس/ محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والسيد المهندس/ كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج ، لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة سوهاج.

وقد أعقب اللقاء عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة سوهاج ، وذلك بحضور السيد المهندس/ محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شئون المياه ، والسيد اللواء/ ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، والسيد النائب/ حاتم مبارك عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج ، والسيد المهندس/ كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج ، والسيد المهندس/ خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج ، والسيد المحاسب/ رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري ، والسيد المحاسب/ رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي ، والسيد الدكتور/ مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي ، والسادة رؤساء قطاعات وزارة الزراعة والمعاهد البحثية ، والسادة مديرو عموم الري والتطوير والتوجيه والتعاون الزراعي وممثلو البنوك والسادة عمد ومشايخ ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس ادارات روابط مستخدمي المياه ومديري هندسات الري وفريق عمل التوجيه المائي.

وخلال المؤتمر .. قام السادة ممثلى وزارتي الري والزراعة بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين ، كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة ، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وإختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.