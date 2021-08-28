/647504/السيسي-يلتقي-بالرئيس-العراقي-على-هامش-مؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع نظيره العراقي

لقاء السيسي مع الرئيس العراقي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق الرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،صرح بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.