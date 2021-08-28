وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة مودّة الرقمية بلغة الإشارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصرى دون أى تمييز.





وأوضح بيان صحفى، أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" عمل خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمى للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوى الهمم من ضعاف السمع والكلام.

ويأتى ذلك ضمن جهود المشروع فى إيصال الرسائل المعرفية التى تتعلق بالحياة الاسرية لجميع المواطنين، وتمكين الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثى الزواج من متحدى الاعاقات السمعية بالمعارف المختلفة التى تتناولها المنصة فى كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة بدءا من أُسس اختيار شريك الحياة ومفهوم الزواج وخطوات حل المشكلات، بالإضافة لتقديم محتوى توعوى ثرى يؤكد على أهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج.

كما توعّى المنصة بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، وأيضا إلقاء الضوء على الرأى الشرعى فى كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

والجدير بالذكر، أن منصة مودة قام بإطلاقها رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019، وهى تُمثِّل نموذجاً للتحوُّل الرقمى فى تناول القضايا المجتمعية. وقد وصل عدد المترددين على المنصة حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى 4.267.590 شاب وفتاة.