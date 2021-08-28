إنفوجراف.. جهود الإفتاء لتجديد الخطاب الدينى

جدة - نرمين السيد - حملت دار الإفتاء المصرية، أمانة تجديد الخطاب الدينى والإفتائى وضبط بوصلته منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينى، وذلك من خلال العديد من المشروعات والمبادرات المهمة التى نفذتها وكان لها الأثر الواضح، ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن على المستوى الدولى كذلك.





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