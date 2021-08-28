اليوم.. مطار القاهرة يسير 367 رحلة جوية لنقل 49 ألف راكب

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر المطار 185 رحلة جوية تقل على متنها 30.000 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها: لندن، نيويورك، مونتريال، باريس، إسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، روما، فرانكفورت، كوبنهاجن، أربيل، ميلانو، قازان، إنجمينا، موسكو، بوخارست، أمستردام، الدوحة، أربيل، أبوجا، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، البحرين، أثينا.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 182 رحلة على متنها 19.000 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها: نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، موسكو، إسطنبول، كييف، ميلانو، كوبنهاجن، أديس أبابا، عمان، الدوحة، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، أثينا، مسقط، إنجمينا، لاجوس، بيروت، أبوجا، الخرطوم، أنطاليا، الدوحة، البحرين، برلين، واشنطن، كولونيا، الدمام، عنتيبى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.