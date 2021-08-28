غدا.. نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق على موقع التنسيق الإلكترونى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أنه ستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية .

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد فى مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وعلى جانب آخر ، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

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