ما هي الشركة المسئولة عن اصدار الصكوك

قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، بنشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية.

قانون الصكوك السيادية

وقضى القانون بأن تكون شركة التصكيك السيادي والذي هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة بإصدار الصكوك السيادية، حيث يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة.

ويأتي الهدف من اصدار القانون في أن الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون الذي تمت عليه الموافقة نهائيا .

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.