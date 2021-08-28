لأول مرة في تاريخه.. منتخب مصر تحت 18 عاما يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة 3x3

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حقق منتخب مصر إنجازا كبيرا تحت 18 عاما حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة 3x3 لأول مرة في تاريخه بالبطولة المقامة في المجر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ جديد والتأهل إلـى نـصـف نـهـائـي كـأس الـعـالـم لـكـرة الـسـلـة 3x3، المقامة حاليا فـي الـمـجـر بعد الـفـوز عـلـى كـازاخـسـتـان 21-16 صباح اليوم السبت في إنجاز غير مسبوق.

وحقق منتخب الفراعنة لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة، إنجازا جديدا بعد الصعود لنصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في المجر.

تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

وكان منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، قد خسر نهائي البطولة الأفريقية التي التي أقيمت مؤخراً بمصر، وحسم لقبها المنتخب المالي، عقب الفوز على ناشئات مصر بنتيجة 68-65، وضمن المنتخبان التأهل لمنافسات كأس العالم تحت 18 عاما، التي ستقام في المجر 2022.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة السلة التغلب على منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته في الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 95/65 لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز على منتخب رواندا في ثاني مبارياته والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت المباراة بنتيجة 71/59.