/647516/وزير-الشباب-والرياضة-يهنىء-بعثة-مصر-البارالمبية-على-الفضيتين-الثالثة-و-الرابعة-فى-طوكيو

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً عبر الفيديو كونفرانس بالبطلة البارالمبية فاطمة عمر و الرباع المصرى محمود صبرى صباح اليوم عقب فوزهما بميداليتين فضيتين فى رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو في الفترة من 24 أغسطس حتي 5 سبتمبر المقبل، بحضور السفير المصري في اليابان أيمن كامل وعمرو حداد مساعد وزير الشباب للتنمية الرياضية، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع اللاعب محمود صبرى تحقيق الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 72 كجم، بينما توجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال بميدالية فضية فى وزن 67 كجم، رغم العديد من المصاعب و الاصابات التى تعرضت لها قبل سفرها للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو لتصبح حصيلة مصر من الميداليات 4 ميداليات فضية حتى الآن ، احرزهم رحاب رضوان و فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى أبطال رفع الأثقال.

يشار إلى أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف للسيدات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية برئاسة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، واللاعب محمود صبرى بعد تهنئته أمس للاعبين شريف عثمان ورحاب رضوان علي الفوز بأول ميداليتين للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية.

أوضح أشرف صبحي أنه تتم متابعة لحظية للبعثة المصرية و ننتظر المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة إيماناً بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات علي التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلي سجل الرياضة المصرية.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية.

الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.