/647523/محمد-رمضان-عن-اتهامات-شراءه-الدكتوراة-مش-محتاج-أتذكر-ووجودي-بمكان-إضافة

رد الفنان محمد رمضان لأول مرة على الإتهامات الموجهه له بشأن شراءه الدكتوراه الفخرية الذي أعلن عنها أثناء تكريم المركز الثقافي الألماني بلبنان له، خاصة بعدما انتشرت أنباء بأنه يمكن لأي شخص أن يحصل على هذه الدكتوراه بمقابل نقدي 100 دولار.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على اتهامات شراءه الدكتوراه

قال محمد رمضان خلال لقاءه مع قناة الجديد اللبنانية:”إزاي شاري التكريم الفكرة في حاجة إنه اللي يدفع فلوس تكريم محتاج الناس تذكره وتتكلم عنه، ولكن الحمد لله وجودي في أي مناسبة تضيف لي وأنا أضيف ليها، وقناتي على 4 مليار على يوتيوب، وعجبني رد مدير المركز لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراه ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان”.

المركز الثقافي الألماني يسحب الدكتوراة من محمد رمضان

وكان أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي في بيان جديد له مساء أمس الجمعة، سحب الدكتوراه من الفنان محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح أمس الخميس، مشيرا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين، وجاء بيان المركز الثقافي الألماني على النحو الأتي: “مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل، لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا”.

واختتم: “لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.

محمد رمضان يعلن منحه الدكتوراه

الجدير بالذكر أن محمد رمضان في صباح يوم الخميس عن منحه الدكتوراه الفخرية من قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم.

وبعد ساعات من إعلان محمد رمضان انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.