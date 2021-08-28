عاجل.. السيسى: مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الإنجازات التى تحققت فى العراق

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة فى وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمى، منوهًا إلى أزمة فيروس كورونا والتغيرات المناخية وما تمثله من تهديد للأجيال القادمة يتطلب التوحد فى مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب "باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا".





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن شعوب العالم بدأت فى الدراسة عن قرب للتحديات العالمية كما تسعى إلى إيجاد الحلول على أسس علمية، مؤكدا أن الأشقاء فى العراق لديهم العزيمة التى تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقا للأهداف السامية. وأوضح أن مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الإنجازات التى تحققت فى العراق خلال الفترة الماضية، تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والتى سمحت بنجاح مؤسسات الدولة فى التعامل مع التحديات الكبرى التى واجهت الشعب، حيث تمكن الجيش من القضاء على مشروع داعش الظلامى فى المنطقة والحفاظ على وحدة العراق.

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