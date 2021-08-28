إنفوجراف.. ضاحية سكنية أثرية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وفقا لبيان صحفى، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى أنه يلقى الضوء على الأنشطة المختلفة التى كانت تتم عند الأسوار الخارجية للعاصمة المصرية فى العصرين اليونانى والرومانى، والتى كانت تضم أماكن لاستراحة المسافرين وزائرى المدينة لحين الحصول على التصاريح اللازمة للدخول، وكذلك أماكن لفحص وتحديد الضرائب على السلع الواردة للمدينة من جهة الشرق.

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