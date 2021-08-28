عاجل.. السيسى: سعيد بتواجدى فى العراق إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره لرئيس وزراء العراق لمبادرته لدعوته لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معربًا عن سعادته لتواجده فى العراق بلاد الرافدين إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة فى العالمين العربى والإسلامى.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن هناك رغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائى المصرى العراقى أو الثلاثى المصرى العراقى الأردنى أو الإطار الإقليمى للانطلاق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يحقق مصالح الشعوب استنادا إلى علاقات وراوبط ممتدة.

وأوضح الرئيس السيسى، أن العراق واجه إلى جانب دول عربية أخرى على مدى السنوات الماضية التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب.